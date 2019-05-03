試委職權若變 伍錦霖嗆辭考試院長

2019-05-03 00:40 聯合報 記者鄭媁／台北報導



考試院長伍錦霖昨天表示，立法院若可透過修法變更五院主要運作成員的憲定職權，是以修法之名，行修憲之實，有嚴重違憲之虞。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

立法院日前初審通過「考試院組織法」修正草案，大砍考試委員人數和任期，考試院長伍錦霖昨召開記者會嚴正提醒，若立院執意強行通過第八條修正條文，將試委的憲定職權由決策權變更為研究及建議權，「有嚴重違憲之虞」，他身為院長，完全無法同意，必然辭職負起政治責任，對國家、歷史負責。

伍錦霖說，立法院若可透過修法變更五院主要運作成員的憲定職權，「以修法之名，行修憲之實」，藉以弱化功能，癱瘓運作，造成實質修憲結果，恐引發憲政危機，未來只要掌握立法院多數席次，幾可全盤掌控國家機器。

「考試院從來就不畏懼或抗拒改革，只是現階段改革須以憲定五權體制的架構為前提，這一點沒有絲毫的退讓空間」，伍錦霖表示，若有以修改考試院組織法方式，影響或變更我國憲政結構及運作，他有責任與義務提出嚴正聲明。

伍錦霖指出，若將試委的功能及職權，改為僅具諮詢性質、對所屬部會不具督導和決策的權力，形同毀棄考試院憲定職權，有嚴重違憲疑慮；「這不僅關係到考試院，甚至司法院、監察院的公平、中立、獨立性，都可能受到傷害」。伍錦霖因此懇請蔡總統體察及重視任何以修憲以外的方式，變動五權憲政體制的政府運作及可能衍生的權力失衡現象，更盼立法院本於五權分治、平等思維、互相尊重的原則，審慎行使憲定職掌。

立法院司委會日前初審通過「考試院組織法」修正草案，將十九位試委減為三人，任期也由六年改成四年，全案交付黨團協商，考試院當時表示將提出院版送立院併案協商。不過，全院審查會周一討論後拍板，將針對初審結果，提出修法意見作為後續協商用。

根據考試院的修法意見，參考司法院大法官十五人，可將試委十九人修正至十三人，已是考銓業務運作的最低人數。此外可採交錯提名，但仍應維持現行六年任期規定。

考試院副院長李逸洋指出，立委擬修改試委職權、改為研究及建議權，並不合宜。考選業務專業及繁雜，試委改為三人，恐無法負荷相關事務；考訓用合一，初審條文刪除培訓業務，將損及整體考試權完整性。