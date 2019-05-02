美中貿易戰 蔡英文：要從台商製造走向台灣製造

2019-05-02 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨總統初選競爭激烈，蔡英文總統頻頻打出政績牌，她在臉書說明她推動的「辣經濟」，強調這三年來，政府做了四件事，讓台灣更有本錢迎接挑戰。第一是強化台灣實力：擴大技術開發和關鍵零組件製造，提升附加價值及經營管理技術。第二是提高創新能量：推動5加2產業創新，提供高值就業新機會。第三是加速內需投資：展開前瞻基礎建設，支撐經濟成長動力。第四是多元布局全球：雞蛋不放在同個籃子，布局「新南向」與「世界」貿易夥伴。

蔡總統表示，顧主權，拚外交，台灣得到支持不冒進、遇到壓力不妥協。過去三年，蔡英文當總統，國際社會都認為，台灣是區域和平的貢獻者，從來都不是麻煩製造者。在當總統前，她也曾長期參與台灣對外的經貿談判工作。理性、冷靜、務實，是我面對國際事務、處理經貿議題的原則。

蔡總統說，在美中貿易戰的局勢中，確立台灣的角色並做好多元布局，是總統的任務。首先，台灣要從「台商製造」走向「台灣製造」，美中貿易戰，是台灣產業在全球供應鏈重新布局的契機。可以升級的技術和產品，將會從中國轉移到台灣生產。台灣若要從中找到機會，政府就必須加速引導產業群聚，帶動產業鏈活力。

蔡總統也認為，台商回流、外資也加碼投資，政府的布局已經展現成果，最好的證明就是，台灣多了「機械產業」和「物聯網」兩個兆元產業，台商回來了，外商也紛紛加碼投資台灣。

蔡總統也提到，台灣走出低毛利的代工模式，為年輕人創造有競爭力的未來。在美中貿易戰的局勢中，台灣除了要跟上科技趨勢、多元布局全球市場，更必須走出低毛利的代工模式。怎麼走出去？要靠創新。下一個世代，是AIoT與雲端產業的世代。

蔡總統舉例，前一陣子，她拜訪了Google在台灣的辦公室，現場滿滿的Googler，幾乎都是台灣的年輕人。這些優秀的年輕人，加上政府和民間共同打造的創新環境，就是下一個世代台灣競爭力的來源。現在Google在台灣有2500名員工，未來將會擴增成兩倍，更要幫台灣培育10000名AI人才！在全球創新發展中，台灣已經準備好要占有一席之地。