新聞眼／文化影響評估 沒有否決權

2019-05-02 23:51 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 陳宛茜



台北市藝術創作者職業工會昨在立法院外舉行記者會，訴求盡快三讀行政院版「文化基本法」。記者林伯東／攝影 分享 facebook

文化基本法草案最大的亮點是將「文化影響評估」入法，文化影響評估是文化界多年來爭取的重點，卻也是外界最感陌生、也最容易誤解的方案。入法是一個好的開始，但要怎麼做才不會淪為口號、讓決策者不會望之卻步，挑戰才要開始。

台灣的環評機制雖涵括文化層面之評估，但著重於有形文化資產、遺址與文化景觀。文化界人士在文基法公聽會及全國文化會議中，倡議將歐盟於一九九○年代推動的「文化影響評估」納入文基法，進一步將文化認同、歷史記憶和居民情感等較抽象的無形文化資產納入。

在國際，文化影響評估仍是相當先進的法案。目前僅歐盟、法、英、紐西蘭有相關機制，南韓則在近年設置文化觀光研究院納入文化影響評估。文化部兩年前派員前往歐洲考察文化影響評估制度、並委託學者做研究。

台藝大藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕指出，文化影響評估最容易遭人誤解的，是被拿來跟環評相提並論，但兩者本質不同。環評可讓開發案叫停，但文化影響評估不具強制性、也幾乎沒有否決權，它的評估也可能是正面的，鼓勵決策者往文化層面修正與補強。

文化是抽象的，文化影響評估也容易遭到「空洞、不知所云」的誤解，但其實歐盟已施行逾廿年，有許多範例可循。劉俊裕建議，文化部可先操作幾個「試行評量」，消除相關單位對此一評鑑制度的恐懼。未來則可先在行政院文化會報下設專案小組負責文化影響評估，等機制成熟後，或者可效法南韓設負責評估的中介組織。

南韓於二○一三年底通過「文化基本法」，隔年正式施行。如今台韓的文化發展不可同日而語。文基法雖遲到廿年，至少台灣終於邁開這關鍵的第一步。