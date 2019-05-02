【即時短評】年改釋憲 會成為大選震撼彈？

2019-05-02 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對公教年改聲請釋憲案，大法官將在5月15日召開說明會，釐清相關爭點。這是繼軍人年改之後，大法官再次針對年金改革聲請釋憲案召開說明會。雖然大法官如何解釋尚不得而知，但大法官受理年改釋憲聲請案，已讓聲請人充滿期待；眼看明年總統及立委選舉就要到來，不論結果如何，都可能成為影響選情的震撼彈。

民進黨正進行總統初選，由於採「全民調」，必須全力爭取每一個群體的支持。蔡英文總統日前一場「辣台派」開講，就再度提到年金改革。

蔡英文表示，年金改革是很多前任總統都想做、但沒做的事，很多人罵她笨，在這個時候做，付出了這麼多的政治代價，但「只要國家有需要，總統就必須去做」。她並強調，不是只有台灣，全世界的國家都面臨年金改革問題；不過，她也對受到年金改革影響的人表示抱歉，因為讓他們的退休金「少了一些」。

從蔡英文演講中，已可釐出年金改革釋憲聲請的部分爭點。例如，年改雖有必要，但在過程中是否符合「信賴保護原則」，以及手段上是否符合「比例原則」等，都是大法官向來注重的憲法原則，也有賴行政院詳加說明。

事實上，身為執政團隊的一員，行政院前院長賴清德去年十二月在閣揆任內，針對九合一選舉提出的選後檢討，也特別提到「改革做法引發重大爭議和不滿」。他點出民進黨首次完全執政，啟動年改、司法改革等工作，「改革用心雖獲民意支持，但大部分民眾在不瞭解實質內容情況下多有誤解，以致於在執行時引發爭議」，致使改革沒有呈現正面的支持力量，也招來民怨。

由此可見，即使執政者認為「年改有理」，但對年改過程及手段是否妥適，也有心虛之處。更何況，去年九合一選舉民進黨大敗，年金改革已被認為是「敗選禍首」之一，如果大法官解釋也對年金改革的合憲性提出質疑，恐怕對執政黨更是不利。