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受不了假韓粉四處攻擊 韓國瑜怒嗆「癟三、窩囊」

特赦阿扁？ 韓國瑜：國人不會接受！

2019-05-02 20:15聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市長韓國瑜下午在Yahoo TV「鄉民大會」接受郭子乾扮演的「賴青德」直播專訪，「賴青德」問韓對特赦前總統陳水扁的看法，韓國瑜說，扁是巨額貪汙，特赦絕對無法讓國人心服口服，重大貪汙都可特赦的話，國人是不會接受的。

韓國瑜說，中華民國司法可打折嗎？這樣司法公正性被懷疑後，國人會怎麼看？陳水扁貪汙是事實，且是巨額貪汙，用特赦絕對沒辦法讓台灣人民心服口服，從政要有不能打折的最高價值，若重大貪汙都可特赦，國人是不可接受的，這是他的看法。

「賴青德」說，他若當總統要力行司法改革，汰除恐龍法官，有些法官被形容是「法匠」，問韓若選上總統會如何改變司法？韓說，這假議題不存在，他不能回這問題，但可從另外角度思考回答。

韓說，法官、醫生、建築師、會計師等，都是最優秀、頂尖的人力素質，「說要清掃什麼，這話講得極端了點，我覺得兩字最重要，『風氣』」，當大家上下一條心時，相信各行業心理狀況都會改變。

韓說，當大家都覺得，要衝經濟、擺脫貧窮，公務人員系統也會改變，30年前十大建設就曾上演過，很多人說要一刀切，「對不起，你切不動」，但「風氣」很重要，只要能風行草偃，上位者正，一心為人民謀福利，由上往下，風氣就會改變。

高市長韓國瑜今接受郭子乾扮演的「賴青德」專訪。圖／本報資料照片
高市長韓國瑜今接受郭子乾扮演的「賴青德」專訪。圖／本報資料照片
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韓國瑜貪汙陳水扁
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