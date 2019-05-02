用4字成語形容藍綠白大咖 韓國瑜選擇這些形容詞

2019-05-02 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜下午參加郭子乾扮演的「賴青德」主持的Yahoo TV「鄉民大會」節目，郭子乾要求韓國瑜挑一句成語形容朱立倫、吳敦義、蔡英文、柯文哲、王金平等人，由於讓韓挑選的成語紙板多為負面，讓韓為難苦笑「很難選耶」。

郭子乾輪番拿出藍綠白大咖政治人物照片，並提供幾個4字成語，讓韓挑最適合的貼在該人物頭像上。郭子乾首先拿出朱立倫，郭自己貼「有口難言」，韓則貼「絕頂聰明」，因為朱學經歷各方面都很好。

郭接著拿出王金平照片，韓看著節目給的成語笑說，「怎這麼多負面，我怎麼選？」郭選擇「時不我予」，韓則選擇「推誠布公」，因為認為王已把心裡話都講出去。

郭再拿出吳敦義照片，可是負面成語居多，韓最後選了「敢做敢當」，他說，不要小看吳敦義，吳從政40年沒發生弊案，是操守好的南投政壇老將。郭則選了「老謀深算」4個字。

接下來面對柯文哲的照片，韓看了節目提供的成語，為難的說「我真的…不能…跟柯文哲是老朋友，不行，這都負面我很難選」，最後口頭形容柯是「認真努力」。

對於蔡英文，韓笑說要偷郭子乾手上的牌子，最後從郭子乾手上選了「心口不一」的成語牌子，他說，其實應該是「前後不一」比較貼切，認為蔡應該要給賴參加民調機會，怎能賴一登記就延期。郭說，因為蔡喊要團結，韓反駁說，那立委初選怎沒想過要團結？這是前後不一。

韓國瑜還替賴清德抱屈說，「你現在被攻擊很厲害」，可能是從政最低潮時，過去兄弟姊妹相繼離去，心裡難免有落差，也帶來沉重打擊，這是「人性」，「一貴一賤交情乃現」。

韓說，現在賴心情一定低落，他勉勵賴要把心定下來，「很多人做朋友是跟你身上老虎皮做朋友，我十多年前就體會到了，建議你心定下來，仔細體會人生，會自我成長」，他說，順境不會讓人巨幅成長，要跌下來才會成長。