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自由貿易港區變登陸區？費鴻泰：民進黨勿抹黑抹紅

2019-05-02 19:52聯合報 記者楊正海╱即時報導

國民黨立委推動自由貿易港區，遭民進黨批評會變成大陸登陸的區域；對此，國民黨立委費鴻泰今在臉書指出，敬告民進黨「不要自己提不出有效方案，就只會抹黑抹紅自貿特區特別條例。」

費鴻泰表示，最近民進黨說，自由港區會變成大陸登陸的區域，此話就好像當初在開放兩岸直航的時候，有幾位民進黨立委說會木馬屠城，民航機下來的都是解放軍，現在請大家回想，當時他們講的是不是很無知。

費鴻泰說，他與賴士葆、曾銘宗要推動自由貿易區，或是自由貿易港區，無非就是因為民進黨現在推動的5+2產業，根本沒有亮點，做不出成績。

就拿兩個指標來看，一個是年輕人的所得，另一個是國家的GDP成長；在2016年5月20日之前，是國民黨執政，以後是民進黨執政，2016年姑且不談；2017年GDP成長是2%左右，但同時世界成長率是3%，2018年台灣是2.5，世界是3.5左右，台灣經濟成長率是在世界平均水準之下，這樣的表現好嗎？

費鴻泰表示，他們用2014、2015年主推的自由貿易特區條例做了大幅的修改提出了特別條例，是因應民進黨現在經濟能量的不足，提出振興方案。台灣的競爭力在哪裡？經濟成長比世界水準低，年輕人所得回到17年以前的所得水準。民進黨如果不要自由貿易特別條例，就請提出更好的方法。

費鴻泰說，民進黨政府之前提的5+2產業政策，都交不出成績，只是拿位子作酬庸。台灣的經濟遇到瓶頸，年輕人的所得沒有增加，對未來發展沒有希望，他和賴、曾的提案是讓經濟的能量、經濟的活力能夠增加。反觀民進黨，拿不出方法，就只會抹黑抹紅自貿特區條例。

費鴻泰指出，除了抹黑抹紅，他請問蔡政府，「你們還會幹甚麼？我們要講的還是經濟成長」、年輕人的所得有無增加？，民進黨不要再抹黑抹紅。如果一些周邊的團體跟著民進黨抹黑抹紅，以後這些人的小孩就會困在台灣拿這樣的低薪。

國民黨立委費鴻泰（右一）與立委賴士葆（左二）、曾銘宗（右二）推動自由貿易區。圖／...
國民黨立委費鴻泰（右一）與立委賴士葆（左二）、曾銘宗（右二）推動自由貿易區。圖／立委費鴻泰提供
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