蘇貞昌：公務員到企業員工都能揭弊 也都受保護

2019-05-02 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



為鼓勵人民勇於揭發身邊的弊案，行政院會今天通過「揭弊者保護法草案」，將送立法院審議。草案採「保護從優、處罰從重」原則，加強對揭弊者的工作保障、避免揭弊後遭職場霸凌，並對施以報復的機關或雇主從重處罰，讓揭弊者可以「安心吹哨」。

行政院長蘇貞昌傍晚在臉書貼文表示，官員收賄、公司行賄、工廠汙染、黑心食品、偷工減料，這都是民眾深惡痛絕的問題，院會通過「揭弊者保護法」，不是空口白話鼓勵檢舉，而是提出具體措施保護揭弊者。

蘇貞昌指出，雇主對員工、高層對基層，草案明文禁止惡意報復 ，官員也不得洩漏揭弊者身分 ，否則一律懲處，不得縱容；從公務員到企業員工，都能檢舉，也都受到保護。他強調，做對的事，不應該受到欺負，「做對的事，應該是理所當然」，這才是這個國家應有的正義。

根據「揭弊者保護法草案」，為維護公部門及私部門揭弊者權益，特制定本法；所謂「揭弊者」，限於公私部門的「內部人員」，以便與不限內、外部人均得「檢舉」的概念有所區別。

何謂弊案？草案列出犯刑法瀆職罪章、貪汙治罪條例之罪、包庇他人犯罪行為等，共8款情形；並以「有事實合理相信」涉及弊案，且須「具名」向受理揭弊機關提出檢舉，作為揭弊門檻。

草案規定，受理揭弊機關，包括公部門的政府機關、私部門的雇主，以及檢察機關、司法警察機關、監察院、政風機構等；其中，揭弊若涉及絕對機密及極機密等級事項，應向最高檢察署為之。草案也規定，政務官及各級民意代表，不屬於「公部門揭弊者」，但仍可為「被揭弊」的對象。

草案並規定，上述受理揭弊機關屬於「第一層」受理對象；中央或地方民意代表、媒體業者、民間公益團體則是「第二層」受理對象。揭弊者應先向有權調查的第一層機關具名提出揭弊，在一定期限內未獲回應，或查無實據結案後，始例外得向第二層機關或人員提出揭弊，而受該法保護。

如果揭弊者先向第二層揭弊，或同時向第一層及第二層揭弊，或在第一層受理揭弊機關依法調查期間，又向第二層或其他人洩漏揭弊內容，均不受該法保護。

所謂「保護從優」，即各主管機關得依各專業領域及機關資源，提供揭弊者優於該草案的保護。草案也規定，對於揭弊者，不得意圖報復，採行不利的人事措施（例如解職、降調、減薪等），或無故揭露揭弊者身分。違反規定者，具有公務員身分者，依法懲戒或懲處；未具公務員身分之人、法人、團體，處新台幣5萬元以上500萬元以下罰鍰，其他法律有較重之處罰規定者，從其規定，亦即「處罰從重」。