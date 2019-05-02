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韓國瑜與「賴青德」對談 「打包見土包」為賴抱不平

2019-05-02 19:23聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天再次和藝人郭子乾對談，這次郭子乾以「賴青德」為名，扮演行政院前院長賴清德，以「打包看土包」為題，韓國瑜談自己對高雄市建設、對改變台灣的看法，更重要的是韓國瑜替賴清德抱不平，籲民進黨不要繼續墮落，要追求最高最高台灣民主價值，堅持總統大選一定要辦初選。

郭子乾和韓國瑜對談後兩人受訪，郭說自己扮過很多次賴清德，但媒體都沒有報，因為被邊緣化，韓國瑜在旁說「賴院長最怕被邊緣化」。

「賴青德」說和韓國瑜有共同點，都「有苦難言」；韓被迫表態被動參選國民黨內總統初選，他是被迫延期初選，也有可能沒有初選的一位總統候選人，所以有苦說不出 ；人家說韓是土包子，說他沒有誠信，到底愛與包容如何堅持，是今天和韓國瑜對談的重點。

「賴青德」說，他曾說過，希望2020和韓來場君子之爭，但他現在恐怕要先跟蔡總統爭；剛韓市長說愛與「包」容，他有一個包子─差不多要打「包」了，無奈啦！

「賴青德」給韓的表現打1000分， 滿分是100分，因為韓從議會回辦公室，才被議員質詢，都放下了，一本初衷，不管如何建設高雄或如何改變台灣，都侃侃而談，如果論民調，韓已經無懸念代表國民黨參選總統了。

「賴青德」給自己打了900分，他說各種民調也都做出來了，交叉民調，柯文哲、朱立倫、王金平、郭台銘 通通參加了，但韓是48%領先所有群組，一枝獨秀，沒有辦法，但選戰打下去，不一定是這樣。

韓國瑜說，他在對談中勸「賴院長」，賴的人生現在一定是非常低潮，但希望賴回去勸民進黨的黨員，民主進步黨不能改為民主退步黨，賴來看這個土包子，要打包，今天是「打包看土包」，這再弄不好，民進黨變民主退步黨，賴就要被打包了，這對賴是不公平的，很多民進黨的支持無法忍受民進黨的民主價值因為選舉而喪失，如果總統大選不能初選的話，民進黨的立委初選剛選完，要如何交代？所以，民進黨現在很難很難自圓其說。

韓國瑜說，他幫賴清德打氣加油，希望民進黨不要繼續墮落，能追求最高最高台灣民主價值，堅持總統大選一定要辦初選。

關於鴻海集團總裁郭台銘今天提到反對韓國瑜訪港澳時去中聯辦，韓國瑜要先了解訪談紀要才來談自己的看法。

高雄市長韓國瑜（右）和藝人郭子乾扮成的行政院前院長賴清德對談，替「真賴清德」抱不...
高雄市長韓國瑜（右）和藝人郭子乾扮成的行政院前院長賴清德對談，替「真賴清德」抱不平。記者楊濡嘉／攝影
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