「賴青德」問會否組黨？ 韓國瑜：你有喝酒嗎？

2019-05-02 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜下午在Yahoo TV「鄉民大會」接受郭子乾扮演的「賴青德」直播專訪，被「賴青德」問到如果高市民答應讓韓出征2020？韓未正面答覆，僅強調「還是先把分內工作做好」。賴再問是否組黨？韓幽默反問「你想太多，你有沒喝酒？」

「賴青德」專訪問韓國瑜，以民調而言，「你已無懸念可代表國民黨參選？」韓說，這他不敢說，「民意如流水會變化」。

他並問賴，如果拋開政黨，「可否做朋友？」賴回「可以」。韓說，從政人員若沒政黨壓力，不談政治都能做朋友，但談到政黨，就「楚河漢界」，讓人遺憾，「扯到政黨，就白的說成黑的」。

韓國瑜呼籲選民，「拜託明年選舉，人民要非常無情、對政治人物嚴格，不能濫情、標籤化、自我催眠」。「賴青德」問，如果高市民答應讓韓國瑜選總統呢？韓回，「沒有這個假設」，並說自己現在問題很單純，由黨中央決定，現在國民黨初選辦法也還沒正式通過。

對於各界勸進聲，韓重申「謝謝大家關愛，還是把分內工作做好，雖老調重彈，聽起來沒意思，但只能說這樣。」對於資深媒體人李艷秋的評論，韓說，李是表達關切，他非常尊重，「我們年輕看她新聞長大，謝謝她關心。」

被問到「韓五點」中提到，高雄要變好，除非台灣要好，韓說，台灣要好意思是思考要打開來，對外沒有任何障礙，但目前執政方向到處都有障礙，台灣民主有信心，不要動不動沒信心、擔心被欺負，國際、兩岸、新南向都走不通，會像陀螺一樣很辛苦。