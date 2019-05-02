替賴清德初選抱不平 韓國瑜：你快被打包了！

2019-05-02 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜下午接受藝人郭子乾扮演的「賴青德」網路專訪，由於民進黨總統初選時程延誤，對競逐總統大位的行政院前院長賴清德不利，韓國瑜受訪時也忍不住替民調比總統蔡英文高的賴清德抱屈「你快被打包了！」呼籲民進黨應讓賴參加初選，否則就變民主「退步」黨。

韓國瑜下午在Yahoo TV「鄉民大會」接受郭子乾扮演的「賴青德」直播專訪，「賴青德」先自嘲自己「快被邊緣化了」，韓國瑜是被迫表態、被動參加，「我是被強迫延後初選，甚至可能沒有初選，我們兩人都有苦難言。」

「賴青德」問韓，愛與包容如何堅持下去？韓國瑜說，「愛與包容是他選舉口號、精神象徵，「看你，你也是包，但快被打包了。」「賴青德」聽了笑說，「但被打包前，希望專訪你。」

「賴青德」問韓，自己是否能參加初選？韓直言「你機會越來越渺茫」，表示賴清德背負台灣人民對民進黨的期待，「如你不能參加初選，沒有初選制度，民主進步黨就改一個字，改成民主『退』步黨。」

兩人言談間，韓國瑜多次替賴加油打氣，「你要加油啦」，並指賴可由下而上，只要黨員、黨代表，發現民進黨不能成為退步黨，去黨中央抗議，展現來自基層的力量，黨中央就不敢惡搞，「誰出線不重要，維護民主價值最重要，你要由下而上。」