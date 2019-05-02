柯文哲海選條件出爐 月薪5.8萬「一起七點半開會」

2019-05-02 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今在臉書上發出「we want you」的海選徵才文，強調要徵用一名主任研究員，2名聘用研究員，1名約僱人員，薪水最高每月5萬8858元，最低也有3萬1175元，呼籲大家「一起早起七點半開會」。圖／擷取自柯文哲臉書 分享 facebook 有意重啟「海選機制」，海選發言人的台北市長柯文哲，今在臉書上發出「we want you」的海選徵才文，強調要徵用一名主任研究員，2名聘用研究員，1名約僱人員，薪水最高每月5萬8858元，最低也有3萬1175元，呼籲大家「一起早起七點半開會」。

柯文哲表示，2014年在選舉過程中舉辦青年海選計畫，開放不同的職位，讓沒有政黨背景的年輕人也有機會參與選舉；2018年又辦了一次海選，這一次，不只是年輕人，只要對政治有熱情，都是招募的對象。1800多份履歷中有13位脫穎而出，加入teamKP。

柯文哲說，選舉是改變台灣政治文化的「社會運動」，但這個想法應該可以擴大適用。其實自己每天在北市府以身作則，建立制度，增加效率，公開透明，提倡正直誠信，幾年下來，因弊案起訴的人數足足少了十幾倍，資本門預算執行率也逐漸提升，施政效率增加了不少。

柯文哲說，有一天，市議員徐巧芯建議「不如再辦一次海選，讓更多優秀的人進來市政府」，後來想想，既然我們沒有政黨包袱，為何不能像企業一樣向天下徵才，讓更多人有機會進來政府做事？

柯文哲說，經過盤點後，開出4個職缺，需要有「協助對外發言」、「對新聞時事敏銳，並能迅速反應，做出分析與建議」、「瞭解民意動向，具輿情蒐集及分析能力」、「其他臨時交辦事項」等4項能力，且需具備「對公共事務具有熱誠」、「認真負責，樂於學習，吃苦耐勞」等2項特質。

柯文哲強調，我們沒有政黨包袱，像企業一樣向天下徵才，讓更多人有機會進來市府做事。