賴清德挺黨中央「維持民主機制很辛苦但社會會肯定」

2019-05-02 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨中常會昨天決議，授權「五人協調小組」持續協調至5月22日，初選時程待5月22日之後再議，原本黨中央幕僚單位提出的時程草案沒有通過。行政院前院長賴清德今天受訪時重申，認同民進黨秘書長羅文嘉強調的勝選三前提，「黨內民主機制、團結共識、才能達成勝選目標。」

賴清德今天走訪台北市迪化街商圈，一路上民眾熱情相挺。他受訪時表示，民進黨的初選期程如果能夠早日決定，當然比較好，可以減低基層焦慮，有助於明年一月十一日的總統大選，但他也肯定民進黨主席卓榮泰及羅文嘉堅定維持民主機制的用心，現在黨中央所提出來的草案，是五月底完成初選民調，他個人接受。

被問到希望蔡英文總統也接受黨中央規劃的草案嗎？賴清德說，如果大家對黨中央規劃都可以接受，問題都可以解決。

賴清德說，卓榮泰和羅文嘉想要維持民主機制的用心，他相信很辛苦，但社會會給予肯定，他也認同羅文嘉說的勝選三前提，也就是黨內民主機制、團結共識、才能達成勝選目標，他也一直秉持這樣的理念參與初選。

至於昨天中常會，很多中常委砲轟羅文嘉，如何看待？賴清德說，黨跟中常會的事情，他不評論，但對黨中央規劃的草案，他接受。

也有媒體問及，蔡總統日前有表達全代會是黨機制之一，會不會擔心霸王條款又出現？對此賴清德說，他相信黨中央會妥善處理。