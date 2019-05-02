影╱扁罵馬傷害台灣經濟 馬英九：執政碰海嘯經濟仍前段班

2019-05-02 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書發文，批馬是「傷害台灣經濟的罪人」。馬英九今天下午參加全國模範勞工表揚大會，他表示，有研究員說他是除先總統蔣經國之外最重視技職教育的總統；執政8年歷金融海嘯等嚴峻考驗，經濟成長率還有2.83%是全球前段班，2009到2011年剛好是吳敦義擔任行政院長，全球競爭力最高排名第6，似乎有意回應陳水扁的文章。

中華民國全國總工會今天在台中舉辦模範勞工表揚，馬英九致詞說，前天舉辦「突破困難、提升經濟競爭力」論壇，其中並討論有關低工資與技職教育，他在任時訂定3+4計畫讓國中畢業生進高職高工開始就到企業實習，接著進技職大學，這是當時最重要的政策。有勤益科大研究員說，中華民國除前總統蔣經國之外，馬英九是最重視技職教育的。

馬英九說，有勞工才有台灣經濟，他執政8年碰到金融海嘯、歐債危機、出口嚴重萎縮，中央銀行7次降息，當時行政院長劉兆玄也喊話全額保障所有存款，結果經歷困境，但8年來任期沒有一家銀行倒閉，98年發消費券刺激買氣，不斷關注勞工權益。