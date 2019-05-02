宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



親民黨主席宋楚瑜日前出訪中國大陸，接受官媒「新華社」專訪，內文指宋同意大陸國家主席習近平所提議，兩岸應對「一國兩制」進行政治協商。該報導引發議論，蔡英文總統今天上午表示，「希望他自己出來對社會說清楚」，如果宋楚瑜對一國兩制抱持肯定態度，會請他離任總統府資政。宋楚瑜下午回覆，「很願意正式把總統送給我的聘書送回去」。

針對宋楚瑜的說法，總統府發言人張惇涵隨後回應表示，總統府尊重宋楚瑜主席個人意願，並將依相關程序予以解任，「總統並感謝宋主席以總統府資政身份，兩度代表台灣出席亞太經濟合作會議（APEC）」。

對於是否同意「一國兩制」引發爭議，宋楚瑜今天下午親上火線說明。他舉行記者會表示，此次赴陸考察粵港澳大灣區，不論在與台商座談參訪談話及接受陸媒訪問中，他從未說過「一國兩制」4字，更談不上主張要用「一國兩制」處理兩岸關係。

至於蔡總統提及離任資政，宋楚瑜表示，擔任資政、國策顧問為無給職，是國家名器，職責在義務提供建言給總統卓參，他除了代表中華民國政府出席APEC領袖會議，因為必須有政府頭銜，此外他從未在國內外任何場合使用過「資政」頭銜，除了「親民黨主席」及唯一的「台灣省長」，他不需要其他頭銜。

宋楚瑜表示，他去參加APEC，向來立場是「兩岸一中，兩岸一家親，反對台獨」，到現在還是如此，從未改變；感謝蔡總統對他的信任，他既然不參加國際會議，這個頭銜對他沒有什麼特殊意義，因此，即日起，「我很願意正式把總統送給我的聘書送回去」，謝謝總統過去對他的信任，以及對兩岸問題聆聽他的建言。