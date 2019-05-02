選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台南市區鐵路地下化今起執行地上拆除工程，反南鐵東移自救會長陳致曉不滿政府先斬後奏，指許多拆遷戶被迫斷水斷電。環保署前副署長詹順貴昨晚在臉書發文，批評民進黨官員在2020大選前引爆這顆猶如苗栗大埔案般的超級炸彈，簡直是「自掘墳墓」，曾經身為執政團隊一員的他，感到失望與憤怒。

詹順貴發文表示，交通部鐵道局、台南市政府還想再給民進黨及執政團隊製造一顆猶如苗栗大埔案般的超級炸彈，在2020年大選前引爆，「只能說這不是自掘墳墓、自作孽不可活，還會是什麼？」

該案相關都市計畫變更、土地徵收撤銷案還在高雄高等行政法院訴訟進行中。詹順貴說，去年選舉民進黨大敗，為了讓執政黨與執政團隊有喘息復原的時間與空間，曾私下透過管道建議，此案留待明年大選過後，看行政法院判決結果再行定奪，但「我私下的分析與建議，顯然沒有絲毫效果」。

詹順貴還說，前天接到內政部訴請撤銷都市計畫變更案的代理律師來電，通知原訂5月8日開庭取消。該案已經開過多次，他不知道是代理律師不盡責，或是內政部想藉故拖延，先強拆完畢造成既成事實，又或兩者都有，「但無論是哪一種？我都瞧不起！」