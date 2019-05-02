親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選內鬥
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

畫面曝光！伊拉克女婿涉殺岳父母 抱子拖行李離開

一張票看22部超划算 59小時漫威馬拉松後他吐了

宋楚瑜：從未說出「一國兩制」

2019-05-02 16:54聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

總統府資政、親民黨主席宋楚瑜下午在親民黨中央舉行記者會，說明出訪港、澳大灣區所引發的爭議，宋表示我是以親民黨主席的身分去參訪大陸，這次赴陸是為台灣尋找契機，未提一國兩制；並鄭重澄清，從未說出「一國兩制」這四個字，但同時也強調，自己並不需要資政這個頭銜，即起退還總統府資政聘書。指兩岸「對等分治」、「和則兩利，兩利更和」。

親民黨主席宋楚瑜（右）鄭重澄清，從未說出「一國兩制」這四個字，但同時他也強調，自...
親民黨主席宋楚瑜（右）鄭重澄清，從未說出「一國兩制」這四個字，但同時他也強調，自己並不需要資政這個頭銜，即起退還總統府資政聘書。記者黃義書／攝影
分享
親民黨主席宋楚瑜（中）鄭重澄清，從未說出「一國兩制」這四個字，但同時他也強調，自...
親民黨主席宋楚瑜（中）鄭重澄清，從未說出「一國兩制」這四個字，但同時他也強調，自己並不需要資政這個頭銜，即起退還總統府資政聘書。記者黃義書／攝影
分享

親民黨一國兩制總統府
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影╱扁罵馬傷害台灣經濟 馬英九：執政碰海嘯經濟仍前段班

2019-05-02 17:30

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

再度現身嗆賴清德 陳致曉遭帶到派出所

2019-05-02 16:17

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人

2019-05-02 18:20

朱立倫邀上廣播 賴清德：朱應該去訪問吳敦義

2019-05-02 17:26

宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任

2019-05-02 17:21

選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓

2019-05-02 17:09

馬王參加活動短暫同框 王金平：像剪頭髮一個一個來

2019-05-02 17:02

陳致曉嗆賴清德被逮捕？警方：勸導到派出所休息

2019-05-02 16:52

賴清德被嗆 賴粉高喊「凍蒜」

2019-05-02 16:06

訂揭弊者保護法 戴立紳：盼趕快通過 期待復職

2019-05-02 15:54

文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足

2019-05-02 15:39

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

建議柯文哲配「學姐」黃瀞瑩 王世堅：「柯皇」駕到！

2019-05-02 15:34

施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」

2019-05-02 15:11

勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院

2019-05-02 14:53

綠委踢爆 代理校護低於基本工資

2019-05-02 14:53

藝文工作無保障 文團籲速修法

2019-05-02 14:51

上掏寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？

2019-05-02 14:34

拒點名中共同路媒體 國安局被批造假訊息

2019-05-02 14:15

考委人數、任期被大砍 伍錦霖：若剝奪考委決策權 我必辭職

2019-05-02 14:14

揭弊者保護法 納入私人企業高階經理人

2019-05-02 14:05

文基法審查 鄭麗君建議：重大政策 得提文化影響分析

2019-05-02 14:04

文基法初審通過 文化影響評估、藝文勞動權有保障

2019-05-02 13:33

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

保護國家安全 綠委提修法反制「經濟間諜」

2019-05-02 12:46

遏止中國經濟間諜 立委趙天麟提案修營業秘密法

2019-05-02 12:44

客運七休一鬆綁備而不用？ 蔣萬安批勞動部沒訂退場

2019-05-02 12:39

認同習近平二制台灣方案者 邱垂正：不適任總統府資政

2019-05-02 12:17

影／參與平埔正名10年 完全執政卻跳票原民集結抗議

2019-05-02 12:06

政院拍板：保護揭弊者工作權 若遭職場霸凌可求償

2019-05-02 11:54

國安局：美軍艦艇巡航台灣海峽將逐漸形成常態

2019-05-02 11:49

要不要推「長照安排假」勞動部長：6月開會討論

2019-05-02 11:46

國家重大政策納入文化影響評估 可望入文基法

2019-05-02 11:42

立院若剝奪考委決策權 伍錦霖：不惜請辭負責

2019-05-02 11:38

立法院審文化基本法 藝文團體抗議要求納民間訴求

2019-05-02 11:27

找胡志強出任大陸小組 柯Ｐ曝2點原因

2019-05-02 11:24

國安局拒點名誰是中共同路媒體 被批帶風向製造假訊息

2019-05-02 11:22
看更多

熱門文章

郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」

2019-05-02 09:31

將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交

2019-05-02 09:00

郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

2019-05-02 00:29

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？

2019-05-01 18:48

謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了

2019-05-02 12:28

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套

2019-05-02 09:04

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法

2019-05-02 13:00

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

2019-05-02 09:00

郭台銘臉書po白宮前照片 外傳將與川普會面

2019-05-02 00:10

暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣

2019-05-02 00:25

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會

2019-05-01 23:07

宋楚瑜一席話讓文膽怒辭 還嗆「民主、威權無法相容」

2019-05-02 00:10

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英

2019-05-02 12:04

索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理

2019-05-02 10:59

朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？

2019-05-02 15:31

回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人

2019-05-01 20:31

朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用

2019-05-02 08:00

藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選

2019-05-01 20:13

立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」

2019-05-02 16:05

郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」

2019-05-02 12:54

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

隔空叫陣郭台銘？ 韓國瑜：媽媽只給我500元…

2019-05-02 00:12

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

暫關社群平台原因 朱立倫一句話志工都「懂了」！

2019-05-01 23:41

「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人

2019-05-01 19:40

綠初選風暴 葉宜津將聲請假處分 不得公布提名人選

2019-05-02 10:47

海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命

2019-05-02 10:04

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子

2019-05-02 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top