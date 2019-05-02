宋楚瑜：從未說出「一國兩制」

相關新聞
影╱扁罵馬傷害台灣經濟 馬英九：執政碰海嘯經濟仍前段班2019-05-02 17:30
從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書2019-05-02 16:41
再度現身嗆賴清德 陳致曉遭帶到派出所2019-05-02 16:17
一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過2019-05-02 16:14
韓粉圍攻李艷秋 率先拱韓王鴻薇：別替韓國瑜製造敵人2019-05-02 18:20
朱立倫邀上廣播 賴清德：朱應該去訪問吳敦義2019-05-02 17:26
宋楚瑜願退回資政聘書 府：尊重並予解任2019-05-02 17:21
選前引爆南鐵強拆案 詹順貴：民進黨自掘墳墓2019-05-02 17:09
馬王參加活動短暫同框 王金平：像剪頭髮一個一個來2019-05-02 17:02
陳致曉嗆賴清德被逮捕？警方：勸導到派出所休息2019-05-02 16:52
賴清德被嗆 賴粉高喊「凍蒜」2019-05-02 16:06
訂揭弊者保護法 戴立紳：盼趕快通過 期待復職2019-05-02 15:54
文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足2019-05-02 15:39
柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......2019-05-02 15:35
建議柯文哲配「學姐」黃瀞瑩 王世堅：「柯皇」駕到！2019-05-02 15:34
施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」2019-05-02 15:11
勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院2019-05-02 14:53
綠委踢爆 代理校護低於基本工資2019-05-02 14:53
藝文工作無保障 文團籲速修法2019-05-02 14:51
上掏寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？2019-05-02 14:34
拒點名中共同路媒體 國安局被批造假訊息2019-05-02 14:15
考委人數、任期被大砍 伍錦霖：若剝奪考委決策權 我必辭職2019-05-02 14:14
揭弊者保護法 納入私人企業高階經理人2019-05-02 14:05
文基法審查 鄭麗君建議：重大政策 得提文化影響分析2019-05-02 14:04
文基法初審通過 文化影響評估、藝文勞動權有保障2019-05-02 13:33
爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解2019-05-02 12:55
保護國家安全 綠委提修法反制「經濟間諜」2019-05-02 12:46
遏止中國經濟間諜 立委趙天麟提案修營業秘密法2019-05-02 12:44
客運七休一鬆綁備而不用？ 蔣萬安批勞動部沒訂退場2019-05-02 12:39
認同習近平二制台灣方案者 邱垂正：不適任總統府資政2019-05-02 12:17
影／參與平埔正名10年 完全執政卻跳票原民集結抗議2019-05-02 12:06
政院拍板：保護揭弊者工作權 若遭職場霸凌可求償2019-05-02 11:54
國安局：美軍艦艇巡航台灣海峽將逐漸形成常態2019-05-02 11:49
要不要推「長照安排假」勞動部長：6月開會討論2019-05-02 11:46
國家重大政策納入文化影響評估 可望入文基法2019-05-02 11:42
立院若剝奪考委決策權 伍錦霖：不惜請辭負責2019-05-02 11:38
立法院審文化基本法 藝文團體抗議要求納民間訴求2019-05-02 11:27
找胡志強出任大陸小組 柯Ｐ曝2點原因2019-05-02 11:24
國安局拒點名誰是中共同路媒體 被批帶風向製造假訊息2019-05-02 11:22
熱門文章
郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」2019-05-02 09:31
將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交2019-05-02 09:00
郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界2019-05-02 05:50
獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人2019-05-01 20:26
民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央2019-05-02 00:29
丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我2019-05-02 11:18
【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？2019-05-01 18:48
謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了2019-05-02 12:28
一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過2019-05-02 16:14
韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套2019-05-02 09:04
宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任2019-05-02 10:04
「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法2019-05-02 13:00
2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」2019-05-02 09:00
郭台銘臉書po白宮前照片 外傳將與川普會面2019-05-02 00:10
暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元2019-05-01 20:29
經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！2019-05-02 10:40
羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣2019-05-02 00:25
鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通2019-05-01 21:44
影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會2019-05-01 23:07
宋楚瑜一席話讓文膽怒辭 還嗆「民主、威權無法相容」2019-05-02 00:10
影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致2019-05-02 09:37
雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德2019-05-02 08:24
反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英2019-05-02 12:04
索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理2019-05-02 10:59
朱立倫邀賴清德聊天出奇招 合作劍指韓國瑜、蔡英文？2019-05-02 15:31
回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人2019-05-01 20:31
朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用2019-05-02 08:00
藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選2019-05-01 20:13
立委初選被搓掉？詹江村痛哭流涕批「國民黨吃相難看」2019-05-02 16:05
郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」2019-05-02 12:54
爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解2019-05-02 12:55
隔空叫陣郭台銘？ 韓國瑜：媽媽只給我500元…2019-05-02 00:12
避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救2019-05-02 02:23
暫關社群平台原因 朱立倫一句話志工都「懂了」！2019-05-01 23:41
「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人2019-05-01 19:40
綠初選風暴 葉宜津將聲請假處分 不得公布提名人選2019-05-02 10:47
海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命2019-05-02 10:04
柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......2019-05-02 15:35
從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書2019-05-02 16:41
【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子2019-05-02 10:26
留言