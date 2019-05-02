從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



宋楚瑜下午4時在親民黨中央黨部召開記者會，親自說明立場。圖／取自udnTV 分享 facebook 親民黨主席宋楚瑜日前出訪中國大陸，接受官媒「新華社」專訪，內文指出宋楚瑜同意大陸國家主席習近平所提議，兩岸應對「一國兩制」進行政治協商，引發熱議。宋楚瑜今下午親上火線舉行記者會表示，此次赴陸考察粵港澳大灣區，不論在與台商座談參訪談話及接受陸媒訪問中，他從未說過「一國兩制」4字，更談不上主張要用「一國兩制」處理兩岸關係。

宋楚瑜表示，擔任資政、國策顧問為無給職，是國家名器，職責在義務提供建言給總統卓參，因此，他除了代表中華民國政府出席APEC領袖會議，因為必須有政府頭銜，除此之外，他從未在國內外任何場合使用過「資政」頭銜，除了「親民黨主席」及唯一的「台灣省長」，他不需要其他頭銜。

宋楚瑜表示，他去參加APEC向來的立場是「兩岸一中，兩岸一家親，反對台獨」，到現在還是如此，從未改變。感謝蔡總統對他的信任，他既然不參加國際會議，這個頭銜對他沒有什麼特殊意義，因此，即日起，「我很願意正式把總統送給我的聘書送回去」，謝謝總統過去對他的信任，以及對兩岸問題聆聽他的建言。

宋楚瑜重申，親民黨及他個人的立場一向是，堅持台灣自由民主的價值，維護目前自由民主的生活方式，保護中華民國的立場，從未動搖過；同時堅持台灣人民當家作主，絕不妥協；無論親民黨也好、宋楚瑜也好，絕不同意以「香港模式」定位兩岸關係。

宋楚瑜認為，兩岸問題必須首先定位「兩岸到底是什麼樣的關係？」他的立場這20、30年來從沒有改變過，就是「兩岸一中，對等分治」，現階段兩岸可以這個模式進行民主協商。

宋楚瑜說，民主協商不是協議，對岸領導人已經明確表達，願用民主方式和台灣各界人士誠懇交換意見， 對未來如何處理兩岸關係有何看法，這是非常轉折的時候，因此，親民黨特別提出，「協商是一個過程，協議可能是結論」。

宋楚瑜表示未來即使在協商談論以後，要變成協議時，必須經過兩個台灣基本機制，一是任何協議必須要有公權力政府授權參與；二是有民意代表權力的機制進行討論、審查與監督。必要時要付諸於民意通過。

宋楚瑜也說， 兩岸「合則兩利，兩利更和」，不能只對單方面有利，如果對另一方不但不利且有傷，這種合作是不能持續的。這也是他從政以來堅持的立場與信念。宋也說，自己在大陸沒做生意，家人在經濟上和大陸並無任何來往，他是唯一的台灣省長，「我對台灣百姓有感情，更有道義和責任。」