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文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足

2019-05-02 15:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化基本法（文基法）今日在立法院初審通過，外界關注的藝術文化工作者工作權與勞動權，文基法明文列入第19條，並以附帶決議方式通過修改《文化藝術獎助條例》，決議中還明文規定要在文基法公告半年內落實，保障藝術工作者勞動權益。

對於此一結果，今日上午在立法院發起「妥善審議《文化基本法》，藝術工作要保障」記者會的台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘表示滿意，認為此一附帶決議將讓文基法具實質效力，台北市藝創公會也將在這段時間調查藝術工作者的薪資、勞動條件等，向《文化藝術獎助條例》提出建議。

針對文化影響評估部分，台北市藝創工會也提出訴求，要求強化文基法草案中政府政策法規面之文化影響評估，並承諾修訂現行法律。初審通過版本中，文基法將文化影響評估列入行政院文化會報之中，明文規定行政院應召開文化會報，國家提出重大計畫時，各相關部會得提出文化影響評估報告。

謝毅弘對此感到「美中不足」。他認為行政院文化會報是「小圈圈裡的會議」，民眾根本不知道討論了甚麼，希望未來可以有更公開的機制，比方現場直播等，讓民眾了解重大政策的文化影響評估。

至於將文化預算比率入文基法，規定政府每年須編列一定比率的文化預算。文化部表示，因為日前通過法律，各部會預算不得訂定比率，因此無法入法。但文基法附帶決議中要求行政院訂定文化預算時，必須逐年增加。

對此，謝毅弘認為，「逐年增加」定義空泛，每年加台幣一元也是「逐年增加」，希望還是另擬方式讓文化預算比率能固定下來。

台北市藝創工會上午舉行記者會，要求立院妥善審查文基法。圖／取自台北市藝創工會臉書
台北市藝創工會上午舉行記者會，要求立院妥善審查文基法。圖／取自台北市藝創工會臉書
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