柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員徐巧芯。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 2020總統大選開打，儘管尚未表態是否參選，不過台北市長柯文哲近來私下動作頻頻，不僅個人LINE官方帳號重啟，如今還打算再度引進「海選機制」，海選北市府發言人等機要職缺。對此，柯文哲表示，其實海選是某位國民黨市議員的建議，他說機要缺為什麼不給年輕人一個機會，自己覺得很有道理。

國民黨市議員徐巧芯今天則是在臉書上表示，上週六在慈祐宮遇到柯市長，他跟我說的第一句話是：「欸偶有聽妳的喔！我有聽妳的！」一開始還摸不著頭緒，因為人很多，他邊說邊走進去廟內參拜，後來想想，才知道事情原委。

徐巧芯說，前一陣子有一些新聞提到市府內進用了一批「政二代」，其實並沒有覺得政二代不好，但認為非政二代很難有歷練的管道相當可惜，因此寫了一段話給市府顧問，市長後來開始提出主張清點目前的機要缺讓政治素人有機會加入團隊，或許也包括這次海選發言人。

徐巧芯說，最近在講座中，碰到許多相當優秀的年輕人，很容易可以發現他們的第一選擇是柯市長。很多人甚至為了投給柯市長，還跟父母吵架。政二代沒有不好，也能夠最快上手發揮影響力。但更重要的是，在柯市長這幾年任內培訓、培養、發掘、任用來自一般家庭的優秀青年，這些才是真正柯市長這些年來的力量，不可忘記或忽視（或讓他們感到被忽視）。

徐巧芯說，公開透明、降低選舉經費是柯市長的特色，受到青年朋友的肯定。但另外一個更重要的：出身專業，而非靠人脈勝出也是。培訓人才、敢於任用優秀人才，不是每一個政治人物都能夠或願意做到的事，但是卻是柯市長有能力做到的事，千萬不要放棄這一點，因為你來承載著太多一般家庭出生可是優秀的年輕人的希望。」