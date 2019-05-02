親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選內鬥
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

柯P曝藍議員建議海選 原來是她.......

2019-05-02 15:35聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市議員徐巧芯。 記者魏莨伊／攝影
台北市議員徐巧芯。 記者魏莨伊／攝影
分享
2020總統大選開打，儘管尚未表態是否參選，不過台北市長柯文哲近來私下動作頻頻，不僅個人LINE官方帳號重啟，如今還打算再度引進「海選機制」，海選北市府發言人等機要職缺。對此，柯文哲表示，其實海選是某位國民黨市議員的建議，他說機要缺為什麼不給年輕人一個機會，自己覺得很有道理。

國民黨市議員徐巧芯今天則是在臉書上表示，上週六在慈祐宮遇到柯市長，他跟我說的第一句話是：「欸偶有聽妳的喔！我有聽妳的！」一開始還摸不著頭緒，因為人很多，他邊說邊走進去廟內參拜，後來想想，才知道事情原委。

徐巧芯說，前一陣子有一些新聞提到市府內進用了一批「政二代」，其實並沒有覺得政二代不好，但認為非政二代很難有歷練的管道相當可惜，因此寫了一段話給市府顧問，市長後來開始提出主張清點目前的機要缺讓政治素人有機會加入團隊，或許也包括這次海選發言人。

徐巧芯說，最近在講座中，碰到許多相當優秀的年輕人，很容易可以發現他們的第一選擇是柯市長。很多人甚至為了投給柯市長，還跟父母吵架。政二代沒有不好，也能夠最快上手發揮影響力。但更重要的是，在柯市長這幾年任內培訓、培養、發掘、任用來自一般家庭的優秀青年，這些才是真正柯市長這些年來的力量，不可忘記或忽視（或讓他們感到被忽視）。

徐巧芯說，公開透明、降低選舉經費是柯市長的特色，受到青年朋友的肯定。但另外一個更重要的：出身專業，而非靠人脈勝出也是。培訓人才、敢於任用優秀人才，不是每一個政治人物都能夠或願意做到的事，但是卻是柯市長有能力做到的事，千萬不要放棄這一點，因為你來承載著太多一般家庭出生可是優秀的年輕人的希望。」

徐巧芯強調，監督市政，給予政策建議，讓市府融入更多沒背景的年輕人是在姊選舉時的訴求之一，會持續實踐她的承諾。

國民黨市議員徐巧芯今天則是在臉書上表示，上週六在慈祐宮遇到柯市長，他跟我說的第一...
國民黨市議員徐巧芯今天則是在臉書上表示，上週六在慈祐宮遇到柯市長，他跟我說的第一句話是：「欸偶有聽妳的喔！我有聽妳的！」一開始還摸不著頭緒，因為人很多，他邊說邊走進去廟內參拜，後來想想，才知道事情原委。圖／擷取自徐巧芯臉書
分享

徐巧芯柯文哲
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

從未說出「一國兩制」 宋楚瑜即日退回資政聘書

2019-05-02 16:41

再度現身嗆賴清德 陳致曉遭帶到派出所

2019-05-02 16:17

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

【重磅快評】川普、習近平和索羅門 都被拉來台灣助選

2019-05-02 16:42

訂揭弊者保護法 戴立紳：盼趕快通過 期待復職

2019-05-02 15:54

文基法初審通過 藝創工會：「文化影響評估」美中不足

2019-05-02 15:39

建議柯文哲配「學姐」黃瀞瑩 王世堅：「柯皇」駕到！

2019-05-02 15:34

施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」

2019-05-02 15:11

勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院

2019-05-02 14:53

綠委踢爆 代理校護低於基本工資

2019-05-02 14:53

藝文工作無保障 文團籲速修法

2019-05-02 14:51

上掏寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？

2019-05-02 14:34

拒點名中共同路媒體 國安局被批造假訊息

2019-05-02 14:15

試院組織法若三讀 院長伍錦霖：我必辭職

2019-05-02 14:14

揭弊者保護法 納入私人企業高階經理人

2019-05-02 14:05

文基法審查 鄭麗君建議：重大政策 得提文化影響分析

2019-05-02 14:04

文基法初審通過 文化影響評估、藝文勞動權有保障

2019-05-02 13:33

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

保護國家安全 綠委提修法反制「經濟間諜」

2019-05-02 12:46

遏止中國經濟間諜 立委趙天麟提案修營業秘密法

2019-05-02 12:44

客運七休一鬆綁備而不用？ 蔣萬安批勞動部沒訂退場

2019-05-02 12:39

認同習近平二制台灣方案者 邱垂正：不適任總統府資政

2019-05-02 12:17

影／參與平埔正名10年 完全執政卻跳票原民集結抗議

2019-05-02 12:06

政院拍板：保護揭弊者工作權 若遭職場霸凌可求償

2019-05-02 11:54

國安局：美軍艦艇巡航台灣海峽將逐漸形成常態

2019-05-02 11:49

要不要推「長照安排假」勞動部長：6月開會討論

2019-05-02 11:46

國家重大政策納入文化影響評估 可望入文基法

2019-05-02 11:42

立院若剝奪考委決策權 伍錦霖：不惜請辭負責

2019-05-02 11:38

立法院審文化基本法 藝文團體抗議要求納民間訴求

2019-05-02 11:27

找胡志強出任大陸小組 柯Ｐ曝2點原因

2019-05-02 11:24

國安局拒點名誰是中共同路媒體 被批帶風向製造假訊息

2019-05-02 11:22

扁申請參加新書發表及募款餐會 中監：審核評估中

2019-05-02 11:02

影／關臉書讓小編休假 朱立倫驚：今天有吳王會？我忘了

2019-05-02 10:58

海選「向天下徵才」 準備開戰？柯：還沒天亮啦

2019-05-02 10:50

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

朱立倫搭機飛馬祖 昨關閉臉書原來是為了「讓小編休兵」

2019-05-02 08:03
看更多

熱門文章

郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」

2019-05-02 09:31

將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交

2019-05-02 09:00

郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

2019-05-02 00:29

【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？

2019-05-01 18:48

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

謝龍介對韓粉提教戰手則 特別是這些事情不能再做了

2019-05-02 12:28

韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套

2019-05-02 09:04

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

2019-05-02 09:00

「他們與蠢的距離」 王金平：提醒吳主席外界想法

2019-05-02 13:00

郭台銘臉書po白宮前照片 外傳將與川普會面

2019-05-02 00:10

暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣

2019-05-02 00:25

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會

2019-05-01 23:07

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

宋楚瑜一席話讓文膽怒辭 還嗆「民主、威權無法相容」

2019-05-02 00:10

反駁葉宜津因挺賴落馬 小編：台南一選區沒半個挺小英

2019-05-02 12:04

索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理

2019-05-02 10:59

回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人

2019-05-01 20:31

朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用

2019-05-02 08:00

藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選

2019-05-01 20:13

一國兩制風波延燒 宋楚瑜：這4字沒從我嘴巴說出去過

2019-05-02 16:14

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55

控對手涉賄選要求暫緩公告 葉宜津：將提告聲請假處分

2019-05-01 17:29

隔空叫陣郭台銘？ 韓國瑜：媽媽只給我500元…

2019-05-02 00:12

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人

2019-05-01 19:40

吳韓會後韓可安心睡覺？ 王世堅：郭台銘才有血統證明

2019-05-01 17:05

暫關社群平台原因 朱立倫一句話志工都「懂了」！

2019-05-01 23:41

郭台銘和川普會面 說他將轉換跑道「事業交棒中」

2019-05-02 12:54

綠初選風暴 葉宜津將聲請假處分 不得公布提名人選

2019-05-02 10:47

【重磅快評】替國軍製作救災服？蘇貞昌的驢點子

2019-05-02 10:26

海軍司令黃曙光將接任總長？ 國防部否認政治任命

2019-05-02 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top