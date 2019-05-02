施明德聲援亞桑傑 批美「一如中國懲治李明哲」

2019-05-02 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



維基解密創辦人亞桑傑（Julian Paul Assange，又譯「阿桑吉」）因違反英國交保規定，未按期向警方報到，1日被英國法院判處50周有期徒刑。民進黨前主席施明德今天發表「讓『關切』發光」一文，聲援亞桑傑，並質疑美國意圖強行引渡亞桑傑到美國治罪，這種行為就是公然侵犯人權的行為，「一如中國懲治台灣人李明哲」。

施明德透過臉書表示，每個時代，人權工作者和媒體菁英都會有新的奉獻途徑和特殊的工作方式，「在網路時代，不是為了牟取私利而破解國家的機密罪行和敗德行為並公諸於世，扼阻進一步的犯行擴展，當然也可能被該國視為罪犯，視為敵人」，「但從人類善良規範出發，這種人就是人權工作者，更是新型新聞自由的戰士！」

「亞桑傑先生就是這樣一位人物。」施明德認為，「亞桑傑不是製造假新聞的騙子」，他揭發並公布了美國的國家敗行，讓世人得知強者常常是肆無忌憚的，「亞桑傑引發世人深度的反省及檢討，讓世人清楚看到戰爭的殘忍暴行和政客的醜陋，當然也惹來美國的惱羞成怒…」。

施明德表示，「現在美國正運用巨大的影響力，企圖引渡良心犯亞桑傑到美國受審，英國和厄瓜多政府已屈從美國的壓力，將亞桑傑逮捕、判刑」，「如果做為世界超級強國的美國，對不在美國境內從事新聞及人權工作的亞桑傑意圖強行引渡到美國治罪，這種行為就是公然侵犯人權的行為。一如中國懲治台灣人李明哲一般。」「在同樣標準下，美國政府和國會怎麼還能安心扮演捍衛世界人權的大善人角色？」