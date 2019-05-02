朱立倫代班電台主播 計畫邀賴清德當嘉賓

2019-05-02 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北前市長朱立倫今天表示，5月7日他將代班主持「POP 搶先爆」廣播節目，希望開邀請行政院前院長賴清德擔任第1集的節目來賓。還問民眾「大家想聽我跟賴院長，聊什麼呢？」