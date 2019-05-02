網友KUSO韓國瑜版「復4」彩蛋 征服宇宙最強光頭對決

2019-05-02 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜「征服宇宙說」，引發酸言酸語。有網友KUSO【聲明者聯盟：征服宇宙】，直指薩諾斯從影最大對手！銀河系影史上最強光頭對決！復4你錯過真正的彩蛋在這！？

為籌此片，韓導不計代價廣邀好萊塢巨星，馮迪索、巨石強森、傑森史塔森，通通不會來！

邀不來也無所謂！有聲明至少可以先準備起來！就讓我們相信宇宙大韓總！與韓總一同攜手決戰光明頂！