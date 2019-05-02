聲援南鐵案 蔡丁貴：人民會讓民進黨倒

2019-05-02 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台南市區鐵路地下化工程，今天開始執行地上物拆除作業，「反南鐵東移自救會」明天也將到民進黨中央黨部前抗議「大埔強拆再現南鐵」。自由台灣黨主席蔡丁貴今天臉書提到，民進黨政權的執政團隊，似乎沒有認識清楚什麼是殖民體制？將自己的完全執政改革機會，變成維護殖民體制的機會，那就對不起台灣人民了。

蔡提到，民進黨政權如果打不開殖民體制的糾結，人民還是會讓它倒台。蔡表示，現代的民主化社會，政權不是倚靠壓迫維持穩定的。民進黨政權的執政團隊，似乎沒有認識清楚，將自己的完全執政改革機會，變成維護殖民體制的機會。

蔡丁貴說，台灣的殖民體制，本來在1945年日本投降之後就有機會結束的。但我們的前人看錯了眼，迎接了另一個更殘暴的壓迫剝削殖民體制，當時台灣人發現錯誤時，只說了四個字：“狗去豬來”，徒呼負負，竟然一眨眼也過了74年。

蔡提到，台灣人的前輩也不是沒有作為，一步一步逐步前進，外來的軍事戒嚴的中國國民黨政權也下台過兩次，台灣人民在粗枝大葉中，也讓民進黨完全執政了。

只是可惜了，民進黨政權無法了解這個體制，就是外來流亡政府精心設計的殖民體制，把反抗流亡政府殖民體制的民眾，當作挑戰民進黨政權的反對勢力，竟不知道人民期待的改革，就是逐步去除舊的法律規章，及公務人員對待國家主人的態度。

蔡表示，民進黨政權是台灣人民支持的政權，但是舊憲法與法律規章、及公務人員的黨國心態，就是不把人民不當一回事，甚至把人民踩在腳底，統治者高高在上拿著警鞭揮舞，高喊著依法行政，一鞭一鞭地抽打擋在自家門前守護的民眾身上，