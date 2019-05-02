上掏寶網投票恐遭操縱？藍委：買東西與投票行為何干？

2019-05-02 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



警政署上午在立法院提出報告，指購物者上中資購物網站可能被操縱投票行為。國民黨立委馬文君質疑，蒐集網路行為資料許多網站如臉書、GOOGLE等都在做，這和投票行為何干？年輕人上淘寶網就是買東西，不會因此影響投票行為。難道除言論自由要限制外，現在購物自由也要被限制嗎？

立法院外交國防委員會上午邀請國安局、國防部等單位，就「『中國假訊息』對台灣之影響」進行專案報告。警政署表示，中國可能透過網路使用者的習慣及偏好，製造假訊息影響閱聽大眾，例如中資購物網站大量推動1111光棍節，表面上是大量蒐集購物偏好，但同時也可以掌握到個人資料。

報告進一步指稱，手機下載的各式App，背後的公司都可能有中資身影。當掌握使用者的喜好、了解怎樣的呈現方式可以抓住民眾的眼球後，下一步就是依據喜好設計出假的Facebook、Instagram 等帳號或粉絲專業，然後運用容易引起粉絲共鳴的話題，讓同溫層更厚實，接著就運用社群網路作為武器，發揮影響力，進而可能操縱投票行為。

馬文君質詢時質疑，警政署這項報告提及中國可能透過掌握網路使用者偏好製造假訊息來影響閱聽大眾，使用的是採購網站與購物App等，是否指蒐集採購資訊就會影響投票行為？

刑事警察局黃明昭表示，警方偵辦的案件中確有許多個資外洩是從購物網站外洩。而許多資訊會自此取得，進一步構成網路言論。網路資料蒐集會根據個人嗜好與習性，可能會推播成影響個人的文字出現，確有可能影響其他行為。尤其是是中資成立的網站。