綠委踢爆 代理校護低於基本工資

2019-05-02 14:53 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



全台共有2700多所學校只有一位校護，一旦校護請假，保健室就唱空城計。（photo by wikipedia） 分享 facebook 學校護理人員嚴重不足，生病也無法請假！民進黨立委陳靜敏2日指出，全台有2700多所學校只有一位校護，人力缺乏到一旦校護請假，保健室就唱空城計。即使要找代理人員，但政府提出的價碼比基本工資還低，導致無人肯幫代班。對此勞動部長許銘春表示，將與教育部協調處理。

生重病也不敢請假

陳靜敏表示，根據《學校衛生法》，當學校班級數40班以上時，應聘有2名校護，不過因為少子化，導致班級數目普遍減少，估計全台共有2700多所學校幾乎只有1名校護，其中又以偏鄉地區學校最為嚴重。

如果校護有事請假，但台灣因為並沒有建立專業校護人力資料庫，導致學校無從找人代班，加上依據教育部校護職務代理人公定價碼，專業護理的職務代理時薪只有145元，比基本工資還低，即使學校找到可以代班的人，對方也不見得願意代班，如此下來讓校護即使生重病也不敢請假，嚴重影響他們權益。

校護一堆雜務

「一堆校護把我臉書灌爆，說雜事一堆了，還丟新任務給他們！」陳靜敏遺憾指出，日前她提出想法，認為校護最了解學生的生心理狀況，可作為查覺兒少受虐的最前線，結果不少校護人員上她臉書抱怨，直指學校平日常把一些非關校護職務的事情丟給他們處理，如會計、活動人員等，她才發現校護的情況比想像中嚴重，盼勞動部進行處理。

對此勞動部長許銘春表示，校護問題她將會再深入了解，並會與教育部及其他相關單位協調處理，看能否針對校護代理的制度及薪水問題進行改善，也會針對校護的工作內容問題進行處理。

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