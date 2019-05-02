勞動部保障勞工？ 藍委：未出行政院

2019-05-02 14:53 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



勞動部長許銘春表示，將在5月陳報行政院審查《最低工資法》。（直播截圖） 分享 facebook 立法保障勞工能否兌現？勞動部長許銘春2日表示，將在5月陳報行政院審查《最低工資法》，也將辦理《職業災害保險單獨立法》的法案預告程序。國民黨立委李彥秀及陳宜民都批評，總統蔡英文上任時就說要保障勞工，但這些草案到現在連行政院都還沒看過，勞動部動作太慢。

保障最低工資

許銘春表示，自105年起，政府曾調漲過3次每月基本工資，從2萬零8元調至2萬3千1百元；而每小時基本工資則是調漲4次，由120元調至150元。然而過去最低工資相關審議規定都屬法規命令層級，因此勞動部提出《最低工資法》草案，計畫將相關規定完整化並升級成法律層級，預計5月陳報行政院審查相關內容。

同時為保障職業災害勞工及其家屬權益，勞動部也將於5月辦理《職業災害保險單獨立法》的預告程序，計畫將職業災害保險從《勞工保險條例》中抽離，並與《職業災害勞工保護法》整合，除建構包含了職業災害預防、補償及重建之保障體系，並建立部分失能年金制度，保障勞工權益。

勞動部動作太慢

「都火燒屁股了才提法案！」然而李彥秀指出，總統蔡英文自上任以來，共提出要改善總工時、低薪、就業率、非典型勞動、職災及勞資關係等6大勞動政策，但目前沒有一項完全落實。以許銘春提到的兩個法案為例，立法院已進入大選前最後一個會期，勞動部現在才提出來要修法，而且還沒過行政院審查，她懷疑這些草案無法在明年總統選前修法完成。

「台灣勞工屢次創造經濟奇蹟，但勞動環境卻越來越差。」同黨立委陳宜民也批評，1日勞動節勞工上街頭遊行，訴求「多休假、多保障」，雖然勞動部有發出新聞稿回應，但他看其回應內容皆過於簡單，甚至可說是空洞。而在2日的報告中，他也沒看到勞動部提出實質且詳細的政策內容，對此他感到十分失望。

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