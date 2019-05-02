羅智強喊話：韓國瑜應呼籲韓粉勿騷擾李豔秋、唐湘龍

2019-05-02 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國民黨台北市議員羅智強今在臉書發文，「我挺韓國瑜、我挺郭台銘、我挺朱立倫。我挺所有能讓踐踏民主的民進黨下台反省的人」。這是為什麼，當韓國瑜被國會黨總顧問蔡正元抹黑時，大家都忌憚蔡正元難纏，他第一個跳出來砲轟蔡正元；這是為什麼，在韓流最頂峰時，許多韓粉在攻撃朱立倫、郭台銘時，他頂著被洗板、嗆退粉的強大壓力，也要出來呼籲「挺韓國瑜，就別傷朱立倫、郭台銘。」

羅智說，如果韓粉真的支持韓國瑜，就請不要去攻撃唐湘龍、李豔秋這些長期捍衛藍營理念的意見領袖！只因為他們對韓國瑜表達了不同的意見，「我看了，很痛心」。

他指出，韓粉們常掛在口中的一句話「韓國瑜大於國民黨」，但不要忘了，郭台銘也大於國民黨，2008年的馬英九也大於國民黨。更要記得的是，不管是韓國瑜還是郭台銘，誰扣掉了國民黨，就必然小於柯文哲、小於蔡英文、小於賴清德。更要記得的是，韓國瑜扣掉了唐湘龍、李豔秋，以及眾多的藍軍意見領袖後，會贏2020年的選舉嗎？

羅智強也說，他真的真的聽到很多人被韓粉騷擾到火大，説不會投韓國瑜了，寧可投柯文哲，這是挺韓國瑜的人要的嗎？他也努力勸大家不要把怒發在韓國瑜身上，但他真的很擔心，語重，因為心長，很多人會説，不是為了國民黨而支持韓國瑜，他也不是為國民黨而支持韓國瑜的，他是為台灣支持韓國瑜的。

他表示，台灣今天最大的危機，就是民進黨的破壞民主、濫權霸道。難道挺韓國瑜，只是要贏得初選，而不要韓國瑜贏大選救台灣嗎？若是要幫助韓國瑜贏大選，怎麼會到處幫韓國瑜樹敵呢？