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保護國家安全 綠委提修法反制「經濟間諜」

2019-05-02 12:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

為了保護國家安全，在「反情報」工作上，有民進黨立委認為不應該只是針對「軍事政治」，更要強化保障國家產業發展與經濟不受影響。對此，民進黨立委趙天麟提出「營業秘密法」部分條文修正案，希望將現行一年以上十年以下有期徒刑之刑度，改為「無期徒刑、十年以上有期徒刑」，同時併科罰金最高可達一億元。

趙天麟指出，國內反情報工作，針對經濟領域部分，過去均認為無涉於「間諜活動」，或者屬於民間行為，但中國如透過不當手段取得經濟或產業目標與利益時，其實國家機關隱藏在後，實則上不但侵害企業利益，更危及國家、社會的整體經濟發展。，但對於「經濟安全」問題，國內缺乏法制上的因應之道。

趙天麟表示，法務部調查局雖自2013年營業秘密法第十三條之一以下刑事罰則，針對「經濟間諜」做出反制，但既有條文仍屬被動、消極，未能及時做出反應。

趙天麟指出，截至2018年底，調查局共計偵辦移送八十九件違反營業秘密法第十三條的案件，相關損失超過一千七百億元。

以2015年「高雄大連化工案」為例，大連化工高雄大社廠前生產部長陳朝儀，涉嫌受中國雲南正邦科技高薪利誘，在退休前以隨身硬碟竊取十一萬筆VAE乳膠生產技術、製程、配方等機密資料，替正邦科技在中國建廠，致大連化工損失逾一二Ｏ億元。一審判陳七年六月徒刑，二審維持原判，創下該法刑罰化後判決最重案例。

對此，趙天麟認為，關鍵技術一旦洩漏，再來追究也於事無補，同時在「中美貿易戰」的大環境之下，更應該強化我國對於智慧財產權的保護密度。他因此提案修法營業秘密法第二條、第十三條之二，首先定義，如有國人「替境外機構蒐集、刺探、交付或傳遞營業秘密相關資訊，檔案或物品，為經濟間諜行為。」

另外，他也提案加強刑責，從現行「處一年以上十年以下有期徒刑，得併科罰金三百萬元以上五千萬元以下罰金」，加強為「處無期徒刑、十年以上有期徒刑，得併科罰金三百萬元以上一億元以下罰金」

趙天麟間諜
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