客運七休一鬆綁備而不用？ 蔣萬安批勞動部沒訂退場

2019-05-02 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部長許銘春今到立院進行六大勞工政策專案報告，立委蔣萬安指交通部長林佳龍日前表示客運業鬆綁七休一是「備而不用」，問許銘春是否認同、退場機制為何？許銘春回答「我不認為是備而不用」，堅持公告適用不等同使用，由業者視疏運計畫及人力調配情況自行決定使用與否，但此答案讓蔣萬安大為不滿，批許銘春避重就輕。

蔣萬安認為，若交通部、經濟部等中央目的事業主管機關認為業者有需求，就向勞動部申請鬆綁，但僅僅是備而不用，等於事前審查形同虛設，大開勞基法後門，像客運業就是開了惡例。蔣數度要求許銘春回答是否認同林佳龍所言的「備而不用」，更要勞動部拿出明確退場機制。

許銘春表示，交通部認為鬆綁有其必要性，且清明連假也有客運業者申請使用，因此尊重交通部意見與業者聲音，將維持原本決議，暫時不會廢止。但會持續觀察上路後的使用情況，進行滾動式檢討，退場機制就是廢止公告。

許銘春強調她「不認為是備而不用」，雖然公告適用，但若業者要使用，仍須經過工會或勞資會議同意，這就是一個把關機制，何況勞動部當初在公告適用時，也架構了4項限制條件，至於業者要不要使用，就交由業者視實際需求決定。許銘春也說，客運業者確實有人力短缺的問題，雖公告客運業七休一鬆綁，但當連假配合交通部疏運計畫，各別業者要不要使用鬆綁，還是由各別業者視人力調配需求而定。

蔣萬安追問，為何清明4天連假，全台49家客運業者只有1家申請？許銘春說，沒辦法替客運業者決定要不要申請，「他們不用當然最好。」