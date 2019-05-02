認同習近平二制台灣方案者 邱垂正：不適任總統府資政

2019-05-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



總統府資政、親民黨主席宋楚瑜日前率團赴粵港澳大灣區參訪，新華社昨發出宋楚瑜在深圳接受專訪文指出，宋楚瑜專訪中表示堅持兩岸一中，並贊同中共總書記習近平所提出的兩制台灣方案，認為兩岸「只要坐下來談，沒有什麼不可解決的問題」。

陸委會副主委邱垂正上午在立法院表示，這部分是否有移花接木的地方，政府有請當事人來說明；立委詢及講這種話的人還適合代表台灣參與國際會議、當總統府資政嗎？邱垂正說：個人認為不適合。

立法院外交國防委員會上午邀請國安局、國防部等單位，就「『中國假訊息』對台灣之影響」進行專案報告。時代力量立委黃國昌質詢表示，堅持兩岸一中，接受習近平二制台灣方案，這些說法陸委會接受嗎？備詢的邱垂正回應，這些內容是「習五條」目標，是用來消滅中華民國，台灣人民與政府不會接受。