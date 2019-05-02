影／參與平埔正名10年 完全執政卻跳票原民集結抗議

2019-05-02 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台灣平埔族推動正名運動多年，提出行政訴訟至今屆滿10年，但去年最高行政法院勝訴後，民進黨一直拖延不進行最後朝野協商程序。台南市西拉雅文化協會今天發起全台平埔族原住民5月7日 到立法院抗議，協會理事長李玉峰指出，10年前馬英九執政時，民進黨動員參與平埔族正名立法，沒想到10年過去民進黨完全執政，卻回頭阻撓平埔原住民正名。

台南市新化，左鎮、玉井、白河等地平埔族群代表結合北頭洋、吉貝耍等地「西拉雅」代表， 今天在新化 大目降文化園區發表聲明，歌唱並高呼「 平埔原住民要加油、爭取正名」口號。

與會部落代表質疑平埔族正名會卡關，是因立法院立委有少數從中作，西拉雅文化協會「嚴正訴求執政黨應立即召開政黨協商」，及早兌現政府承諾。

原住民身分法修正草案在2018年12月24日雖有重大突破完成審議，然而其中與平埔族群最為相關的第二條修訂保留協商，需經朝野黨團協商，立法院原已公告於3月29日召開協商，卻無故取消，至今沒有下文，「平埔族群極為失望不滿」。