要不要推「長照安排假」勞動部長：6月開會討論

2019-05-02 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部長許銘春今到立院進行六大勞工政策總體檢專案報告，由於勞團昨在五一大遊行提出長照安排假入法的訴求，立委王育敏質詢時要求勞動部表態，許銘春則當場允諾，6月將邀集勞資雙方開會討論。

今年五一勞動節的勞工大遊行，勞團表示，因每年至少有13.3萬人因照顧離職，為讓勞工有緩衝時間安排長照資源，盼政府研議制定長照安排假，並提供長照安排津貼。

王育敏今質詢問許銘春立場，提到民間團體研議參照日本93天顧老假，推動長照安排假，享有30天休假並可有六成薪資的津貼，後150天則可彈性運用。不過，王育敏也說，民團規劃以就業保險加1%支付津貼，她則認為應開辦長照保險支應，才能建立穩定財源。

許銘春回應，因就業保險有其立法目的，目前育嬰留停津貼已超過失業給付，還得考量財務衡平。但她現場也允諾，會在下個月邀集勞資雙方討論此議題。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，若增設長照安排假，因涉及企業人力調派等問題，可能造成未來雇主不願聘用家裡有失能老人需照顧的勞工，這些都需進一步研議。