國家重大政策納入文化影響評估 可望入文基法

2019-05-02 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今早審查文化基本法草案，共有立委陳學聖、張廖萬堅等七個版本。針對立委及藝文團體關切文化影響評估及文化部預算等問題，文化部長鄭麗君建議在第21條後加入「國家制定重大政策、法律及計畫時，得提出文化影響分析」，預算問題則可用附帶決議或第23條修法加入「預算逐年增加」。

陳學聖今審文基法第7條時，也提案加附帶決議：為調和著作權權益並促進文化創意產業發展，請行政院一年內盡力完成主管機關移轉，經立委連署通過。陳學聖表示，過去著作權主管機關是經濟部，但文化部才該是著作權主管機關，眾立委在考慮組織法、預算問題後，同意附帶決議行政院在一年內將著作權主管機關移到文化部。

委員會今審查時，先關注文化影響評估。針對立委指文化部原版第24條為在國際經貿協商締約、國土規畫開發等國家政策、民間開發等三層面，都考量文化影響評估，政院版卻只剩「締結國際條約、協定」，鄭麗君建議在第21條談文化會議及會報時，列入「針對國家制定重大政策計畫與法案時，得提出文化影響分析報告」，以補充政院版不足。

鄭麗君受訪時解釋，文化會報是跨平台、跨機關的機制，因此針對國家開發計畫等，都可在此討論。至於民間開發政策，鄭麗君表示環評法等也可規範，開放民間討論。