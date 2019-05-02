立院若剝奪考委決策權 伍錦霖：不惜請辭負責

2019-05-02 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院初審通過「考試院組織法」修正草案，大砍考試委員人數和任期，考試院長伍錦霖今天舉行記者會表示他身為院長，完全無法同意，他必然辭職，負起政治責任。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 立法院日前初審通過「考試院組織法」修正草案，大砍考試委員人數和任期，考試院長伍錦霖今天提出嚴正呼籲，若立院執意強行三讀現行版本，將試委的憲定職權由決策權變更為研究及建議權，將有嚴重的違憲疑慮，他身為院長，完全無法同意，他必然辭職，負起政治責任，對國家、歷史負責。

伍錦霖今天在考試院會後舉行記者會指出，他要以負責任的態度鄭重表示，考試院從來就不畏懼或抗拒改革，只是現階段改革須以憲定五權體制的架構為前提，「這一點沒有絲毫的退讓空間」。若有以修改試院組織法方式，影響或變更我國憲政結構及運作，他有責任與義務提出嚴正聲明。

伍錦霖表示，立法院若可透過修法方式，變更五院主要運作成員的憲定職權，藉以弱化其功能，癱瘓其運作，造成實質修憲結果，恐引發憲政危機。未來只要掌握立法院多數席次者，幾乎就可全盤掌控國家機器。這不僅關係到考試院，甚至司法院、監察院要求的公平、中立、獨立性都可能受到傷害。

伍錦霖表示，他懇請蔡英文總統體察及重視任何以修憲以外的方式，變動五權憲政體制的政府運作及可能衍生的權力失衡現象。更希望立法院應本五權分治、平等思維、互相尊重的原則，審慎行使憲定職掌。

伍錦霖說，因考試權的超然獨立，使國家考試的公平公正普遍深植人心，獲民眾高度信賴，同時因試院多年監所的文官中立價值，使得在政黨輪替的常態下，中立專業的文官仍可成為政府運作的穩定力量。對於外界批評與指教，考試院絕對虛心接受，也正研議相關精進措施，盼更健全院會運作機制。

立法院司委會日前初審通過「考試院組織法」修正草案，將19位考試委員減為3人，任期也由6年改成4年，全案現交付黨團協商。考試院當時即表示，會提出自家版本送立院併案協商。不過，全院審查會周一討論後，拍板將針對司委會初審結果，提出修法意見作為後續協商之用。