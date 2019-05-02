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立法院審文化基本法 藝文團體抗議要求納民間訴求

2019-05-02 11:27聯合報 記者何定照╱即時報導

立法院教育及文化委員會今早在場內審查文化基本法草案，藝文團體也在場外抗議，要求立法院妥善審議《文化基本法》，納入強化文化影響評估及藝術文化工作者勞動權利等訴求，預算編列也至少應明訂「逐年增加」，並在文基法條文說明或以附帶決議方式修改文化藝術獎助條例。

行政院年初提出文基法草案，立法院審查時批評該版宣示性過強，包括第24條文化部版原擬須在國際經貿協商締約、國土規畫開發等國家政策、民間開發等三層面，都考量文化影響評估，政院版只剩「締結國際條約、協定」；第19條「保障藝文工作者勞動權益」本有「另以法律定之」，也遭政院刪除；第23條原定文化預算編列下限，政院版卻僅寫「寬列」。

北市藝術創作者職業工會、台灣文化法學會、台灣文化政策研究學會、台灣視覺藝術協會、新樂園藝術空間等多個藝文團體，今在立法院前抗議，表示文基法自從1997年第二次全國文化會議提出構想以來，一直停滯不前，要求本會期通過文基法三讀，但須納入民間訴求。

北市藝創工會秘書長謝毅弘表示，四個訴求包括應以政院版文基法草案為基線，盡快在本會期通過三讀；強化草案中政府政策法規面的文化影響評估，並承諾修訂現行法律，強化藝術文化工作者勞動權利；立法院應明文列入文化基本法條文說明或者以附帶決議方式通過修改文化藝術獎助條例，以落實保障藝術工作者勞動權益。

謝毅弘也說，他們希望能強化文基法草案中文化預算編列條文，比照教育、科學基本法，至少承諾且明訂預算「逐年增加」，以確保國家及各地方自治團體有相當經費提升人民文化生活。

立法院教育及文化委員會今早在場內審查文化基本法草案，藝文團體也在場外抗議。記者何...
立法院教育及文化委員會今早在場內審查文化基本法草案，藝文團體也在場外抗議。記者何定照／攝影
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