找胡志強出任大陸小組 柯Ｐ曝2點原因

2019-05-02 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北、上海雙城論壇預計六月下旬登場，今年將以循環經濟為主題。不過如今傳出大陸小組成員近日也悄悄洗牌，14位府外委員中，11位委員留任、3人未續聘，包括不滿柯文哲為「兩岸一家親」道歉請辭的實踐大學副教授賴岳謙，另有警察大學公共安全系副教授董立文、旺台環境文化基金會董事長蔡衍榮。

新任委員部分，則是增加4名台商，其中包括現任旺旺集團副董事長、前台中市長胡志強，被外界質疑是要蹭藍營的聲量。

對此，柯文哲今受訪時表示，找胡志強主要是因為副市長蔡炳坤有推薦，後來想想，大陸小組委員當然是找熟悉大陸事務的，難道是要找和大陸完全沒有關係的人來嗎，這也沒有道理啊。

柯文哲說，自己和胡志強關係本來就不錯，本來就有認識。

至於前總統陳水扁打算出席5日新書發表會，屆時柯可能會和阿扁同台，是否也是要蹭扁的聲量。對此，柯文哲表示，見阿扁還好吧，不要忘記，他以前還是陳水扁的醫療小組召集人。

柯文哲說，反正他當過一任市長、兩任總統，你聽他講，你也不需要完全贊成他嘛，他講的還是可以提供很多訊息，還是有很多這種經驗，所以對自己而言，就是什麼都可以看，聽一聽，但也不是聽了他的話，就百分之百要照他的話去做。

至於是否覺得和陳水扁同台有加分？柯文哲則是嘆了一口氣說，對自己而言，他就是歷史的一部分，前市長馬英九、郝龍斌，他也叫文獻館開始去做文獻保存，其實自己對歷史還蠻有興趣的，覺得很多東西要整理起來。