國安局拒點名誰是中共同路媒體 被批帶風向製造假訊息

2019-05-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國家安全局宣稱，台灣存在散播分化台灣民眾向心爭議訊息的中共「同路媒體」，但對於是哪一家，國安局副局長陳文凡上午在立法院以情報工作本質為由，堅不點名。國民黨立委呂玉玲表示，國安局根本「帶風向」，製造社會混亂，不確實點名就是製造假消息、假訊息。

立法院外交國防委員會上午邀請國安局、國防部等單位，就「中國假訊息對台灣之影響」進行專案報告。國安局報告表示，中共大量將台灣的新聞變造後回傳，試圖影響我方社會輿論，其管道除了社群網站，還包括「透過在台陸媒或同路媒體提供特定報導內容及方向，散播分化台灣民眾向心之爭議訊息，導引其他媒體跟進報導」。

羅致政表示，以前叫中共同路人，現在叫同路媒體。他肯定國安局將此事點出來。陳文凡表示，國安局確實掌握到這種情資；而且國安局發現，部分在台媒體的宣傳內容，報導方式、途徑與口吻，和中國大陸對台威脅言論語調相同。

至於綠委詢問「敢不敢點名？」但陳文凡堅不透露，只說是需不需要，國安局心中有本，電子媒體、平面與網紅都有。

呂玉玲質疑，國安局心中有本卻不確實點名，就是製造假消息、假訊息；國安局根本帶風向，製造社會混亂；有利民進黨就澄清，不利的就不講。陳文凡說，他不能接受這個說法。