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國安局：中國散播假訊息消耗政府能量

2019-05-02 11:13聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局、大陸委員會、國家通訊傳播等相關單位針對中國假訊息心戰之因應對策進行討論，國安局副局長陳文凡表示，中共複製俄羅斯併吞克里米亞的作戰模式，散播假訊息，消耗政府能量。

國安局分析中國散播爭議訊息的手段和目的，分別為「刻意扭曲」、「直接做假」、「分化挑撥」、「威脅恫嚇」，目的在影響台灣選舉，操作具高度爭議性之議題，製造台灣社會對立，分化民眾向心。

立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局等相關單位，針對中國假訊息心戰之因應對策...
立法院外交及國防委員會上午邀請國家安全局等相關單位，針對中國假訊息心戰之因應對策進行討論，國安局副局長陳文凡與會備詢。記者陳柏亨／攝影
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國安局俄羅斯
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