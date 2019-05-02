爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55 聯合新聞網 綜合報導



「復仇者聯盟」全球票房佳。 圖／摘自imdb 分享 facebook

爆雷雖不犯法，但還是有必須承擔的後果。有市民因自己的爆雷行為和朋友鬧翻了，因住內湖所以找上市議員高嘉瑜幫忙，高嘉瑜雖然提出了建議的解決辦法，但也覺得「其實無解」，若是事情發生在她身上「要我也無法原諒」。

一位民眾最近傳訊息給高嘉瑜表示跟內湖的朋友發生了爭執，原因是「她在看復仇者4之前我不小心雷到她」。爆雷後的他被朋友封鎖了，自己沒有管道溝通能解決誤會，從上映那天到現在都很怕被傷害，想問「嘉瑜現在有什麼管道可以幫助我嗎」。對於這個狀況，高嘉瑜先回應「我請臉書朋友們幫忙看看能怎麼幫」，並建議他「誠心道歉再請她看電影」，市民則希望不要公佈他的身份「我知道漫威迷很在意爆雷」。

民眾因爆雷被朋友封鎖，市議員高嘉瑜對此表示「要我也無法原諒」。圖擷自 FB: 高嘉瑜 分享 facebook

高嘉瑜昨日在臉書上PO出這則市民請求「請問大家，這個要怎麼幫」，自己在發文下方加註了一些個人想法「我看是無解」，強調「不是千叮嚀萬交代不要爆雷嗎」、「要我也無法原諒」。

另一位市議員苗博雅提出的解決辦法深得網友支持。圖擷自 FB: 高嘉瑜 分享 facebook

這則發文引來苗博雅的回應「建議可邀請高嘉瑜議員陪同內湖朋友一起二刷」被網友狂推，對於爆雷行多數人的回應則一點也不客氣「照程序應該是火葬場見」、「這事不嚴重，應該交出一隻手或一隻腳就能和解了吧」、「結局大家等了十年，雷人的沒判精神賠償已經上輩子燒好香了」。有人認為這個請求感覺像是「來搭訕的」、「連這種事也要嘉瑜喬」、「叫那麼親熱幹嘛？」，對於高嘉瑜提出的道歉方式則回應「我也好想私訊爆雷給嘉瑜，然後再請嘉瑜吃飯看電影」。