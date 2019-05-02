親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
索羅門邦交危機
郭董赴美入白宮
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選內鬥
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

狙擊「華為」紙牌屋：英國國防大臣「洩密」遭開除

爆雷復仇者4被好友封鎖求解套 高嘉瑜：我看是無解

2019-05-02 12:55聯合新聞網 綜合報導

「復仇者聯盟」全球票房佳。 圖／摘自imdb
「復仇者聯盟」全球票房佳。 圖／摘自imdb
分享

爆雷雖不犯法，但還是有必須承擔的後果。有市民因自己的爆雷行為和朋友鬧翻了，因住內湖所以找上市議員高嘉瑜幫忙，高嘉瑜雖然提出了建議的解決辦法，但也覺得「其實無解」，若是事情發生在她身上「要我也無法原諒」。

一位民眾最近傳訊息給高嘉瑜表示跟內湖的朋友發生了爭執，原因是「她在看復仇者4之前我不小心雷到她」。爆雷後的他被朋友封鎖了，自己沒有管道溝通能解決誤會，從上映那天到現在都很怕被傷害，想問「嘉瑜現在有什麼管道可以幫助我嗎」。對於這個狀況，高嘉瑜先回應「我請臉書朋友們幫忙看看能怎麼幫」，並建議他「誠心道歉再請她看電影」，市民則希望不要公佈他的身份「我知道漫威迷很在意爆雷」。

民眾因爆雷被朋友封鎖，市議員高嘉瑜對此表示「要我也無法原諒」。圖擷自 FB:...
民眾因爆雷被朋友封鎖，市議員高嘉瑜對此表示「要我也無法原諒」。圖擷自 FB: 高嘉瑜
分享

高嘉瑜昨日在臉書上PO出這則市民請求「請問大家，這個要怎麼幫」，自己在發文下方加註了一些個人想法「我看是無解」，強調「不是千叮嚀萬交代不要爆雷嗎」、「要我也無法原諒」。

另一位市議員苗博雅提出的解決辦法深得網友支持。圖擷自 FB: 高嘉瑜
另一位市議員苗博雅提出的解決辦法深得網友支持。圖擷自 FB: 高嘉瑜
分享

這則發文引來苗博雅的回應「建議可邀請高嘉瑜議員陪同內湖朋友一起二刷」被網友狂推，對於爆雷行多數人的回應則一點也不客氣「照程序應該是火葬場見」、「這事不嚴重，應該交出一隻手或一隻腳就能和解了吧」、「結局大家等了十年，雷人的沒判精神賠償已經上輩子燒好香了」。有人認為這個請求感覺像是「來搭訕的」、「連這種事也要嘉瑜喬」、「叫那麼親熱幹嘛？」，對於高嘉瑜提出的道歉方式則回應「我也好想私訊爆雷給嘉瑜，然後再請嘉瑜吃飯看電影」。

高嘉瑜苗博雅復仇者聯盟
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

文基法初審通過 文化影響評估、藝文勞動權有保障

2019-05-02 13:33

保護國家安全 綠委提修法反制「經濟間諜」

2019-05-02 12:46

遏止中國經濟間諜 立委趙天麟提案修營業秘密法

2019-05-02 12:44

客運七休一鬆綁備而不用？ 蔣萬安批勞動部沒訂退場

2019-05-02 12:39

認同習近平二制台灣方案者 邱垂正：不適任總統府資政

2019-05-02 12:17

影／參與平埔正名10年 完全執政卻跳票原民集結抗議

2019-05-02 12:06

政院拍板：保護揭弊者工作權 若遭職場霸凌可求償

2019-05-02 11:54

國安局：美軍艦艇巡航台灣海峽將逐漸形成常態

2019-05-02 11:49

要不要推「長照安排假」勞動部長：6月開會討論

2019-05-02 11:46

國家重大政策納入文化影響評估 可望入文基法

2019-05-02 11:42

立院若剝奪考委決策權 伍錦霖：不惜請辭負責

2019-05-02 11:38

立法院審文化基本法 藝文團體抗議要求納民間訴求

2019-05-02 11:27

找胡志強出任大陸小組 柯Ｐ曝2點原因

2019-05-02 11:24

國安局拒點名誰是中共同路媒體 被批帶風向製造假訊息

2019-05-02 11:22

扁申請參加新書發表及募款餐會 中監：審核評估中

2019-05-02 11:02

影／關臉書讓小編休假 朱立倫驚：今天有吳王會？我忘了

2019-05-02 10:58

海選「向天下徵才」 準備開戰？柯：還沒天亮啦

2019-05-02 10:50

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

朱立倫搭機飛馬祖 昨關閉臉書原來是為了「讓小編休兵」

2019-05-02 08:03

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

宋楚瑜一席話讓文膽怒辭 還嗆「民主、威權無法相容」

2019-05-02 00:10

「大家都在嗎？」 柯文哲悄悄重啟LINE帳號

2019-05-02 00:09

反媒體壟斷法 新聞台廣告收入來源須揭露

2019-05-02 00:06

陳致中：別把扁案當大選提款機

2019-05-01 23:55

贓款扣逾10年 瑞士催查扁案進度

2019-05-01 23:49

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

蔡總統：理念相同國家會給我們支持

2019-05-01 20:17

朱突關閉臉書遭揣測退選 前幕僚「不可能啦」

2019-05-01 19:38

辦不辦扁案？ 法務部長：尊重醫囑

2019-05-01 19:37

朱立倫關臉書為哪樁？ 高思博：更新網站內容

2019-05-01 18:32

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

國安局：中共指揮「同路媒體」影響台灣輿論

2019-05-01 17:49

2020備戰？柯文哲訪日將訪福島、拜會岸信夫

2019-05-01 17:44

美國前衛生部長湯姆普萊斯 挺台參與WHA

2019-05-01 17:42

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12
看更多

熱門文章

六問韓國瑜 李豔秋：擔心不選總統「韓流」就散了？

2019-05-01 14:12

郭台銘要當「和平製造者」 川普面告「總統不好做」

2019-05-02 09:31

郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50

將與台斷交？索羅門群島總理：考慮棄台與中國大陸建交

2019-05-02 09:00

獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人

2019-05-01 20:26

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

2019-05-02 00:29

【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？

2019-05-01 18:48

吳韓會後 知情人士：韓國瑜脫口「就做民調看誰較高」

2019-05-01 13:54

葉宜津中箭落馬 網友：公開挺賴清德才會被下架

2019-05-01 15:17

韓國瑜「被動參選」遭酸 孫大千列6個問題解套

2019-05-02 09:04

無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭

2019-05-01 18:11

為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死

2019-05-01 13:35

宋楚瑜贊同兩制台灣 蔡英文：若抱肯定態度 會請他離任

2019-05-02 10:04

郭台銘臉書po白宮前照片 外傳將與川普會面

2019-05-02 00:10

暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元

2019-05-01 20:29

2個網路帳號！ 看懂韓國瑜為何不再堅持「愛與包容」

2019-05-02 09:00

丈夫同情韓國瑜「很缺錢」主動獻金 她怒：把菜錢還給我

2019-05-02 11:18

羅文嘉挨嗆「黨是秘書長制嗎」… 陳明文這句話更辣

2019-05-02 00:25

鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通

2019-05-01 21:44

影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會

2019-05-01 23:07

經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40

朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路

2019-05-01 17:12

【即時短評】氛圍有利賴惠員出線 黨內茶壺風暴待解

2019-05-01 14:22

雞排文又來了！「只是堵藍」團結聲明：不再攻擊賴清德

2019-05-02 08:24

影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37

扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元

2019-05-01 16:29

2020要當英雄？韓國瑜：我選擇一切為公這條路

2019-05-01 16:34

回黨中央不為蔡英文、卓榮泰而來 羅文嘉又加一個人

2019-05-01 20:31

宋楚瑜一席話讓文膽怒辭 還嗆「民主、威權無法相容」

2019-05-02 00:10

藍營桃園立委力爭全壘打 楊敏盛：擬徵召陳根德參選

2019-05-01 20:13

索羅門邦交危機 傳外交部次長上周六赴索國緊急處理

2019-05-02 10:59

朱立倫關臉書、韓國瑜練龜息… 政壇神隱術比你想像好用

2019-05-02 08:00

控對手涉賄選要求暫緩公告 葉宜津：將提告聲請假處分

2019-05-01 17:29

避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23

「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人

2019-05-01 19:40

吳韓會後韓可安心睡覺？ 王世堅：郭台銘才有血統證明

2019-05-01 17:05

郭董、韓總聊什麼？藍軍掛看板召喚強棒翻轉屏東

2019-05-01 15:19

影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？

2019-05-01 15:08

隔空叫陣郭台銘？ 韓國瑜：媽媽只給我500元…

2019-05-02 00:12

暫關社群平台原因 朱立倫一句話志工都「懂了」！

2019-05-01 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top