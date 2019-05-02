經濟不好該怪誰？陳水扁：怪馬英九！馬最應負全責！

2019-05-02 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



前總統陳水扁今在臉書發文指出，4月30日馬英九基金會主辦「重振台灣競爭力會議」，馬說他執政8年經濟成長率低迷，GDP平均每年只有2.8%，是受外在金融海嘯等三大經濟衝擊的影響。兩岸服貿協議、兩岸貨貿協議相關提案，被民進黨和太陽花在立法院杯葛反對而無法通過，斥為「傷害台灣經濟的罪人」。

陳水扁反駁說，他在總統任內也碰上921災後重建、網路科技泡沫化、911國際恐怖攻擊事件，中國SARS疫情衝擊和紅衫軍之亂，8年經濟成長率平均還有4.8%以上，將近4.9%。

他指出，馬英九選前提名經濟總舖師蕭萬長為副手，承諾「633」，其中6是每年GDP達6%以上，做不到就捐薪一半；但任內啟動兩岸三通直航、簽署ECFA 早收清單，全面西進的結果，並未為台灣的經濟成長帶來貢獻。