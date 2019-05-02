瑞士查詢扁案 渡也：我們與惡曾經那麼接近

2019-05-02 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



前總統陳水扁保外醫治，卻能出遊、訪友，當網紅、參與政治，法務部長蔡清祥在立法院證實，接獲瑞士查詢陳水扁家族案件進度，公文已轉給台灣高等法院。名詩人渡也在臉書批扁：「對這樣胡作非為的人都沒表示看法，都視若無睹，那麼將來台灣更壞，你的晚輩更糟，屆時請勿再怨東怨西，怨教育部、怨政府」。

渡也說，「這個貪汙舞弊，目無王法的人，曾經是我們全家人的偶像。應該也曾是很多很多人的偶像。他以前競選台北市長、總統，大型造勢晚會在台北舉行，我們全家開車北上熱情參與，回台中時已三更半夜，心中充滿希望！如是者不只一、二次。」

他指出，十幾年前，扁在總統任內壞事做絕，我們全家人極度反感、厭惡！此後，我們和民進黨越來越遠。我們與惡曾經那麼接近。「我看到很多人明明知道他們夫婦貪污弄權，卻仍支持他，更有甚者，說他沒有貪汙。在他貪汙情節、證據尚未為外界所知時，你支持他，OK！當罪證已非常明確、清楚時，你仍支持他。我應怎麼形容你呢？看他保外就醫期間，囂張成這樣，你覺得這樣可以作為你或你學生、子女的榜樣嗎？」