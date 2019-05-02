影／郭台銘看不下去年輕人低薪 勞長：鴻海目標與政府一致

2019-05-02 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘日前指年輕世代低薪、負債、無法學以致用，政府卻讓年輕人坐以待斃，稱自己「看不下去了」。勞動部長許銘春今表示，提高薪資應是政府與民間一起努力，呼籲大企業都能跟勞工分享利潤，還說，鴻海這樣一個大企業「能夠呼應政府政策是很好的示範。」

許銘春今到立法院進行總工時、低薪、非典勞動等六大勞工政策總檢討專案報告。對於郭台銘批評蔡政府未解決年輕人低薪問題，許銘春於會議前接受聯訪時回應，勞動部這3年來，呼應蔡英文總統的政見，已連續調整基本工資，漲幅也是歷年來最高。

她說，這三年來終結了22K魔咒、低薪的代名詞，基本工資來到2萬3100元，這就是對青年低薪問題做出的一些努力。至於最低工資法也已完成法案預告，正在法規會審議的程序中，很快就會完成這個法案，落實總統政見。

許銘春強調，總統上任以來，政府帶頭加薪，公務員加薪3%，政府帶頭做起，呼籲民間響應跟進，而鴻海也是大企業，她認為提高薪資應是政府跟民間一起努力。許銘春呼籲大企業都能夠利潤分享，那所有受雇勞工薪資都能夠提高，政府對於創造優質的勞動環境責無旁貸，但也期待企業跟政府一起來努力。