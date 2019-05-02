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「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13聯合報 記者鄭維真╱即時報導

徐世榮指出，台南市政府在被徵收戶家屋前的地上劃紅線，並寫上「封鎖線」及「救護車待...
徐世榮指出，台南市政府在被徵收戶家屋前的地上劃紅線，並寫上「封鎖線」及「救護車待命」。圖／擷取自徐世榮臉書
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台南市區鐵路地下化工程從今天開始執行地上物拆除作業，鐵道局日前發文公告拆遷戶要自行拆除或遷移地上物，逾期未拆遷者將由鐵道局逕行拆除，昨晚政大地政學系教授徐世榮接獲拆遷戶的求救電話，指台南市政府已於昨天斷水斷電，更在地上畫上封鎖線、救護車待命，並在臉書上發文給蔡英文總統，質疑這是市府恐嚇新招式，反南鐵東移自救會也痛批這是大埔強拆再現。

徐世榮表示，昨晚接到台南鐵路沿線受災戶慌張的求救電話，來電者告知，台南市政府昨已前往拆除水表及電表，受災戶氣憤告知，南市府原本所給予的拆遷期限還未到，竟然在昨天就前來斷水斷電，強勢逼迫受災戶搬遷，南市府此舉讓鐵路沿線的所有受災戶陷入極度的恐慌及憤怒之中。

徐世榮今早在臉書貼出照片，指出市府在被徵收戶家屋前的地上畫紅線，並寫上「封鎖線」及「救護車待命」，質疑是台南市政府最新型的恐嚇方式，他也提到，警察還說「半夜會來拆」。

「大埔強拆再現南鐵！」反南鐵東移自救會長陳致曉明天也將緊急在民進黨中央黨部前召開記者會，他說，南鐵案訴訟正在審理中，4月30日南市府於未事先告知的情況下，強行拆除反對戶張姓居民的水電表，予以斷水斷電，質疑此舉已涉刑法毀損與強制罪。

徐世榮大埔自救會
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