索羅門將與陸建交？外交部：總理談話顧及部分聯盟成員

2019-05-02 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



外國媒體報導，友邦索羅門群島傳出外交上可能轉向與中國大陸建交，和我國斷交；外交部今天表示，台索關係穩健成長，這次大選並無單一政黨掌握絕對多數席次，仍是以聯盟形式共組政府，或因考量部分執政聯盟成員的意見，新總理蘇嘉瓦瑞才做出相關談話。

我國友邦索羅門群島上個月舉行大選，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）當選，回鍋總理；《澳洲人報》(The Australian)1日的報導指出，蘇嘉瓦瑞可能考慮與台灣斷交，並且轉向與中國大陸建交，蘇嘉瓦瑞接受當地媒體訪問時回應「還在考慮中」。

外交部表示，我國與索羅門群島外交關係在該國歷屆國會大選前後經常成為公開討論的議題之一，然而如同過去索國國會大選結果，這次大選並無單一政黨掌握絕對多數席次，仍是以聯盟形式共組政府，或因考量部分執政聯盟成員的意見，蘇嘉瓦瑞總理才做出相關談話。

外交部表示，相信以蘇嘉瓦瑞的高度與執政經驗，會和包括友我政要在內的聯盟成員相互協調，此為民主制度的運作常態。

外交部說，台索關係穩健成長，包括索國主辦2023年太平洋運動會的運動場館將由我商承攬興建，而農業、醫衛、台灣獎學金、潔淨能源等各項福國利民的合作計畫也都順利執行中，我駐館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，深化台索邦誼。