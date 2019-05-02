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19世紀競爭力！英國「銀行假」的休假學

蹭扁賺獨派票？還是蔡英文狠 一魚雙吃教賴柯吃悶棍

朱立倫搭機飛馬祖 昨關閉臉書原來是為了「讓小編休兵」

2019-05-02 08:03聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度無預警關閉臉書、IG、Youtube等社群平台，引發外界議論，甚至傳出朱立倫要針對總統初選做出重大宣布的惴測，引發外界關注，猜測是否要走自己的路，結果24小時後再度重啟，表示是為了「勞動節」，用意是呼籲正視勞工過勞問題，讓小編「休兵」放一天假。

一早在機場接受媒體聯訪後，他與一般民眾排隊接受安檢後登機。

新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度關閉臉書引發外界關...
新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度關閉臉書引發外界關注，甚至傳出朱立倫要針對總統初選做出重大宣布的惴測，引發外界關注。記者林俊良／攝影
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新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度關閉臉書引發外界關...
新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度關閉臉書引發外界關注，甚至傳出朱立倫要針對總統初選做出重大宣布的惴測，引發外界關注。記者林俊良／攝影
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新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程，他與一般民眾排隊接受安檢登機...
新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程，他與一般民眾排隊接受安檢登機。記者林俊良／攝影
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新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程，他與一般民眾排隊接受安檢登機...
新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程，他與一般民眾排隊接受安檢登機。記者林俊良／攝影
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朱立倫
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