朱立倫搭機飛馬祖 昨關閉臉書原來是為了「讓小編休兵」

2019-05-02 08:03 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫一早赴松山機場搭機飛往馬祖跑行程， 昨天一度無預警關閉臉書、IG、Youtube等社群平台，引發外界議論，甚至傳出朱立倫要針對總統初選做出重大宣布的惴測，引發外界關注，猜測是否要走自己的路，結果24小時後再度重啟，表示是為了「勞動節」，用意是呼籲正視勞工過勞問題，讓小編「休兵」放一天假。