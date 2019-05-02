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郭台銘戴國旗帽入白宮 強調台灣領導人須了解全世界

2019-05-02 05:50聯合報 記者張加╱即時報導

鴻海董事長郭台銘於美東時間傍晚5點多進入白宮，他戴著可見美國與中華民國國旗的帽子...
鴻海董事長郭台銘於美東時間傍晚5點多進入白宮，他戴著可見美國與中華民國國旗的帽子。華盛頓記者張加／攝影
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鴻海董事長郭台銘於美東時間1日傍晚進入白宮會談前表示，台灣領導人必須要了解全世界，格局只有台灣是不夠的。

值得注意的是，郭台銘戴著可見美國與中華民國國旗的帽子步行進入白宮，他在會前短暫接受媒體訪問。

入白宮是否會晤川普？郭台銘會前仍保密，表示出來後再講。

郭台銘指出，他認為最主要是台灣如何獲利，台灣領導人必須要具備了解全世界，因為台灣本身市場小，若沒辦法走到全世界，格局只有台灣是不夠的。

郭台銘並透露，他將於明天前往威州。

鴻海董事長郭台銘於美東時間傍晚5點多進入白宮。華盛頓記者張加／攝影
鴻海董事長郭台銘於美東時間傍晚5點多進入白宮。華盛頓記者張加／攝影
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郭台銘白宮國旗
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