避免大埔案悲劇重演 徐世榮寄信蔡總統緊急求救

2019-05-02 02:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



政治大學地政系教授徐世榮，在臉書貼出一封「敬致蔡英文總統的緊急求救信」，信內提到他在5月1日晚上，接到了台南鐵路沿線受災戶慌張的求救電話告知，台南市政府1日前往拆除水表及電表，比原定的拆遷期限5月3日提早前去斷水斷電，強勢逼迫受災戶搬遷，讓鐵路沿線的所有受災戶陷入極度的恐慌及憤怒之中。為避免苗栗大埔案的悲劇重演，建請總統請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷受災戶的家屋及建築物，待行政法院有正式判決後，再做後續處理。

徐世榮指出，受災戶不願意離開自己的家園，反對台南鐵路地下化東移所造成的土地徵收及房屋拆遷，這是因為他們主張這個土地徵收案件並不符合土地徵收必備要件，它嚴重剝奪了他們在憲法上所保障的基本人權。

他說，受災戶目前正提起行政訴訟中，行政法院也即將要進行宣判。因此，是否能夠等到法院判決後再決定是否拆遷？受災戶已經辛苦奮鬥了七、八年的時間，政府是否能夠給予他們一個公平的機會？

徐世榮說，他過去曾為台灣農村陣線理事長，很感謝蔡總統在苗栗大埔案所給予的協助，誠心而論，若是沒有蔡總統的大力幫忙，張藥房的重建很有可能是遙遙無期的。只是相當遺憾地，法院後來雖然判決張家勝訴，張藥房雖然在今年也即將重建完成，「但張森文大哥是永遠都回不來了。」

為了避免類似悲劇的重演，建請總統是否可請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷受災戶的家屋及建築物，待行政法院有了正式判決後再來做後續適當的處理？以上所請，尚祈能夠審酌，並為適當的處置，相當的感謝。

徐世榮信件全文：

敬愛的蔡總統英文，您好

在您國務繁忙之際，冒眛緊急寫這一封信給您，敬請海涵。

敝人剛才（5月1日晚）接到了台南鐵路沿線受災戶慌張的求救電話，來電者告知，台南市政府今天已經前往拆除水表及電表，受災戶氣憤告知，南市府原本所給予的拆遷期限是5月3日，但是竟然在今天就前來斷水斷電，強勢逼迫受災戶搬遷，南市府此舉讓鐵路沿線的所有受災戶陷入極度的恐慌及憤怒之中。

受災戶不願意離開自己的家園，反對台南鐵路地下化東移所造成的土地徵收及房屋拆遷，這是因為他們主張這個土地徵收案件並不符合土地徵收必備要件，它嚴重剝奪了他們在憲法上所保障的基本人權。他們目前正提起行政訴訟中，而行政法院也即將要進行宣判。因此，是否能夠等到法院判決後再決定是否拆遷？受災戶已經辛苦奮鬥了七、八年的時間，政府是否能夠給予他們一個公平的機會？

敝人過去曾為台灣農村陣線理事長，很感謝您在苗栗大埔案所給予的協助，誠心而論，若是沒有您的大力幫忙，張藥房的重建很有可能是遙遙無期的，敝人內心誠摯的感謝。惟，相當遺憾地，法院後來雖然判決張家勝訴，張藥房雖然在今年也即將重建完成，但是我們卻也都知道，張森文大哥是永遠都回不來了。

為了避免類似悲劇的重演，建請 總統是否可請交通部鐵道局及台南市政府停止拆遷受災戶的家屋及建築物，待行政法院有了正式判決後再來做後續適當的處理？以上所請，尚祈能夠審酌，並為適當的處置，相當的感謝。

敬祝 總統

身體健康，萬事如意

晚 徐世榮敬上

國立政治大學地政學系教授