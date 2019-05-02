郭台銘臉書po白宮前照片 證實將與川普會面

相關新聞
影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會2019-05-01 23:07
鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通2019-05-01 21:44
獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人2019-05-01 20:26
蔡總統：理念相同國家會給我們支持2019-05-01 20:17
朱突關閉臉書遭揣測退選 前幕僚「不可能啦」2019-05-01 19:38
辦不辦扁案？ 法務部長：尊重醫囑2019-05-01 19:37
朱立倫關臉書為哪樁？ 高思博：更新網站內容2019-05-01 18:32
無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭2019-05-01 18:11
國安局：中共指揮「同路媒體」影響台灣輿論2019-05-01 17:49
2020備戰？柯文哲訪日將訪福島、拜會岸信夫2019-05-01 17:44
美國前衛生部長湯姆普萊斯 挺台參與WHA2019-05-01 17:42
朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路2019-05-01 17:12
美通過重新確認台灣關係法 蔡英文：台美關係最好狀態2019-05-01 16:38
考試委員砍成3人 藍智庫批破壞憲政2019-05-01 16:35
扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元2019-05-01 16:29
瑞士來函催促重審扁案？高院：只收過北檢的函文2019-05-01 15:24
影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？2019-05-01 15:08
影／瑞士來函問扁案 柯文哲：現在處理像拆炸彈2019-05-01 14:35
施壓蔡英文 WHO宣達團提兩訴求2019-05-01 14:32
瑞士發函催辦扁案？ 高院這一案已經停審長達5年2019-05-01 14:24
影／民進黨常會談總統初選日程 會議氣氛凝重2019-05-01 14:23
五一勞動節 賴清德分享礦工之子心情2019-05-01 14:13
國民黨屏東縣黨部搬遷 廖婉汝喊話：不要再喊非誰不投2019-05-01 14:12
呂諷刺初選君子對抗天子 賴清德：民主原則定要把握2019-05-01 14:03
招兵買馬備戰2020？ 柯P將海選發言人2019-05-01 14:01
為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死2019-05-01 13:35
陳水扁趴趴走影響選舉 周錫瑋：這是司法上的大醜聞2019-05-01 13:33
蔡拋全代會 綠初選添變數？2019-05-01 13:19
朱王籲初選政見辯論 韓國瑜怎接招？2019-05-01 13:15
初審通過 旅宿業者未依法辦責任投保最高處50萬罰鍰2019-05-01 12:59
立委初選落馬 陳賴素美：不該為勝選喪失靈魂2019-05-01 12:40
扁解密就職前汪道涵紙條 提醒當心中共得寸進尺2019-05-01 12:25
清潔隊勞動節表訴求：柯P想坐大位，先來當一日清潔工2019-05-01 12:20
瑞士查證扁案進度 蔡清祥：台灣高檢署已處理2019-05-01 12:17
瑞士密函重審扁案？網友：蔡政府不敢動扁家啦2019-05-01 12:15
勞團怒：蔡政府無終結過勞、低薪2019-05-01 12:15
行政院用「財哥體」慶祝勞動節 釣出本尊分享2019-05-01 12:05
瑞士催辦扁案？法務部：聲請沒收扁家資產沒下文2019-05-01 11:58
馬英九助整合總統提名亂局？近馬人士：無心插柳2019-05-01 11:56
熱門文章
老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗2019-05-01 12:34
韓國瑜應該選總統嗎？老天鵝民調一面倒 77％希望他…2019-05-01 08:35
韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…2019-05-01 08:00
政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休2019-05-01 11:15
六問韓國瑜 李豔秋：擔心不選總統「韓流」就散了？2019-05-01 14:12
瑞士詢問扁案進度 陳致中3項回應：重重打臉當年特偵組2019-05-01 10:30
獨／祭鄭成功中央不同調 鄭氏宗親要求撤換政院發言人2019-05-01 20:26
吳韓會後 知情人士：韓國瑜脫口「就做民調看誰較高」2019-05-01 13:54
葉宜津中箭落馬 網友：公開挺賴清德才會被下架2019-05-01 15:17
郭台銘國防靠和平挨批 孫大千：綠台獨才將人民當砲灰2019-05-01 08:14
為韓國瑜寫書後翻臉 黃光芹：殺手陸續出現致我於死2019-05-01 13:35
郭台銘論經濟 林濁水：馬上讓韓國瑜變笑話2019-05-01 08:09
【重磅快評】葉宜津被痛宰 賴清德可知一葉知秋？2019-05-01 18:48
無法接受一國兩制 宋楚瑜文膽「職業倦怠」請辭2019-05-01 18:11
民進黨立委初選風暴 台南賴惠員出線3失利對手都不服2019-05-01 13:12
韓國瑜說「征服宇宙」 王丹諷：選總統太委屈2019-05-01 07:34
【重磅快評】重啟扁案，劍指蔡賴之爭？2019-05-01 10:09
蔡英文堅持用李進勇 羅智強：要對付韓國瑜2019-05-01 08:43
暗諷郭？郭董媽給10萬元創業 韓國瑜：媽媽只給我500元2019-05-01 20:29
王世堅建議柯文哲配學姐 柯反酸：王世堅跟韓冰搭檔2019-05-01 10:29
蔡總統：照顧勞工是我每一天努力的目標2019-05-01 11:20
朱立倫關閉臉書及IG 侯友宜：朱也要走自己的路2019-05-01 17:12
鄭氏宗親要求撤換 Kolas：不會道歉 樂意溝通2019-05-01 21:44
蚊蟑螞蟻酸韓國瑜…柯P爭大位觀天象 市政做好了幾項？2019-05-01 09:00
【即時短評】氛圍有利賴惠員出線 黨內茶壺風暴待解2019-05-01 14:22
韓國瑜「被動參選」名嘴指出韓參選總統三大難關2019-05-01 11:02
新人挑戰成功！賴惠員擊敗葉宜津 強調未來要團結2019-05-01 12:41
2020要當英雄？韓國瑜：我選擇一切為公這條路2019-05-01 16:34
扁家不法資產 北檢：已執行罰金、不法所得約10.8億元2019-05-01 16:29
【即時短評】沒有政見辯論的初選 豈要韓國瑜黃袍加身？2019-05-01 11:47
藍綠初選內鬥！最新網路溫度計 這兩人負評竟最高...2019-05-01 10:23
楊照：韓粉是韓國瑜最大罩門 幫韓製造敵人累積障礙2019-05-01 09:50
吳敦義朱立倫周六碰面談初選 形式「尊重黨安排」2019-05-01 10:54
控對手涉賄選要求暫緩公告 葉宜津：將提告聲請假處分2019-05-01 17:29
郭董、韓總聊什麼？藍軍掛看板召喚強棒翻轉屏東2019-05-01 15:19
吳韓會後韓可安心睡覺？ 王世堅：郭台銘才有血統證明2019-05-01 17:05
今突關閉臉書、IG 朱立倫明天將親自說明2019-05-01 11:33
「吳王會」憂遭勸退？ 王金平：他怎敢勸退任何人2019-05-01 19:40
影／韓國瑜喊征服宇宙 柯文哲狂笑：他看了哪本漫畫？2019-05-01 15:08
美通過重新確認台灣關係法 蔡英文：台美關係最好狀態2019-05-01 16:38
留言