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郭台銘臉書po白宮前照片 證實將與川普會面

郭台銘臉書po白宮前照片 證實將與川普會面

2019-05-02 00:10聯合報 記者王寓中╱即時報導

鴻海董事長郭台銘昨天晚上才剛出席完前總統馬英九舉辦的圓桌論壇，立刻飛往美國。當地媒體報導，他可能再度和美國總統川普會面。

郭台銘今夜在臉書po出他在美國白宮前的照片，等於對外證實他將與川普會面。小編還說：最近是不是流行爆雷！

郭台銘赴美與川普會面，是否商談富士康在威斯康辛州的投資案，雙方會談後郭台銘會有什麼宣布或決定？受到外界高度關注。

另外，郭台銘在處理完美國投資案返國後，是否將百分之百投入國民黨總統初選，更將牽動國內大選未來動向，同樣也將成為藍綠陣營觀察焦點。

鴻海董事長郭台銘今夜在臉書po出他在美國白宮前的照片，等於對外證實他此行赴美將再...
鴻海董事長郭台銘今夜在臉書po出他在美國白宮前的照片，等於對外證實他此行赴美將再度與美國總統川普會面。圖／取自郭台銘臉書
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郭台銘川普白宮
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