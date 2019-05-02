郭台銘臉書po白宮前照片 證實將與川普會面

2019-05-02 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘昨天晚上才剛出席完前總統馬英九舉辦的圓桌論壇，立刻飛往美國。當地媒體報導，他可能再度和美國總統川普會面。

郭台銘今夜在臉書po出他在美國白宮前的照片，等於對外證實他將與川普會面。小編還說：最近是不是流行爆雷！

郭台銘赴美與川普會面，是否商談富士康在威斯康辛州的投資案，雙方會談後郭台銘會有什麼宣布或決定？受到外界高度關注。