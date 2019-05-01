影╱將見川普？ 郭台銘：我要替台灣抓到機會

2019-05-01 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘將於美東時間1日下午進白宮，至於是否會晤美國總統川普，郭台銘上午在白宮附近受訪時表示，還不能講，行程保密；此外，郭台銘被問及國民黨總統初選時指出，民調是暫時性的，他要為台灣在這場重要的全世界經濟結構調整過程中，凸顯台灣的位置，為台灣未來能扮演的角色盡一分心力。

郭台銘美東時間1日上午現身在白宮附近散步，他身穿紅色夾克，頭戴粉紅色帽子，帽子上還可見美國與中華民國國旗並列。

郭台銘受訪表示，他上午4點才到，睡到7點多，吃完早餐散步後，要回去排行程。

至於是否將會晤川普，以及訪白宮主要談威州投資或台美關係；郭台銘僅表示，排了下午進白宮，但不能講是否見川普，現在行程保密，排了很多行程，可還不確定。

談到國民黨總統初選，以及目前相關民調高雄市長韓國瑜仍領先，郭台銘表示，應該做好自己的事，努力把現在該做的事做好；他在國內演講有提到，希望台灣能獲利，美國能達標，中國轉型成功。

郭台銘說，台灣不要在美中兩個大國貿易之間什麼都不做，或是變成是被動式參與；台灣要主動抓到機會，而他會做應該做的事情。